Italie - France EN DIRECT : Le chemin de croix des Bleus menés deux sets à rien… Suivez la demi-finale de l’Euro de volley avec nous…

22h24 : Le bloc italien est redoutable. Vous mettez Mosca et Giannelli au bloc, même la plus grande des armées ne passe pas. (3-1 pour l'Italie).

22h00 : Et encore un temps mort pris par le sélectionneur français. On est clairement dans le dur. Va falloir un petit miracle, ou que Giannelli tombe subitement malade.

21h53 : Trop de fautes au service messieurs, ce n'est pas possible. Et Giannelli qui est encore à la conclusion (7-4).

21h43 : Bon, ben voilà, premier set pour l'Italie (25-21). La France a bien démarré, et puis, quelques petites erreurs, un Giannelli incroyable et les Italiens ont fait la différence en fin de set.

21h21 : Oh la grosse défense de l'Italie et le smash entre deux bloqueurs! Mais Patry réagit ensuite (4-4).

21h15 : On part avec Grebennikov, Carle, Chinenyeze, Patry, Le Goff, Louati et Brizard. Allez les petits.

21h11 : Et maintenant, l'un des plus beaux hymnes du monde. Le Fratelli d'Italia, entonné par 12.000 spectateurs.

21h04 : C'est un choc incroyable entre les champions olympiques (la France) et les champions du monde (l'Italie). Les Transalpins nous avaient d'ailleurs sortis en quart de finale des Mondiaux il y a un an.