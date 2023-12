C’est ce qu’on appelle une belle histoire. Nathan, 13 ans, a sauvé sa mère de la noyade, selon le récit de TF1 et de plusieurs médias. La famille était garée le long d’une route de la commune de Cessenon-sur-Orb, dans l’Hérault, mais en tentant de reculer, la voiture a glissé, s’est retournée et est tombée tout en bas d’un fossé, dans une rivière. La mère se retrouve selon son récit la tête dans l’eau, avec le risque donc de se noyer.

« Elle était sur le ventre, elle parlait plus, elle bougeait plus, elle répondait plus », raconte son fils de 13 ans sur TF1. L’enfant a eu la présence d’esprit de tout de suite sortir sa mère de l’eau et de la voiture, puis d’aller chercher sa petite sœur de quatre ans.

L’adolescent applique les gestes de premier secours qu’il a appris quelques semaines plus tôt à l’école. « Ce que tu as fait, c’est exemplaire », le félicite dans une vidéo captée par TF1 le capitaine David Sylvestre, chef de secteur.