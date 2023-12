Les JO, c’est très bientôt. Si besoin était de le rappeler, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 approchent à grand pas. Pour preuve, le premier site olympique a été livré ce lundi. Le Stade Yves-du-Manoir à Colombes, qui avait accueilli la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 1924, a été présenté après 22 mois de travaux. Il recevra les épreuves de Hockey-sur-Gazon l’été prochain.

En tout, ce sont trente sites qui sont déployés pour l’occasion, dont 24 se situent en Île-de-France. Ce mardi, Nicolas Ferrand, directeur général de la Société de livraisons des ouvrages olympiques (Solideo) a assuré que les chantiers étaient « bien dans le planning » à l’exception de certains logements du village olympiques, retardés de quelques semaines, mais qui seront disponibles à temps tout de même. Pour le reste, 84 % des travaux sont terminés. On fait le point.

Ils sont déjà en place, à quelques aménagements près

Certains sites existants participeront aux Jeux olympiques. Sauf quelques détails à aménager, ils sont déjà prêts pour recevoir les JO. On peut citer Roland-Garros (Tennis et Boxe), le Parc des Princes (Football), l’Accor Arena de Bercy (Gymnastique artistique, Basket-Ball, Trampoline), Paris La Défense Arena (Natation et Water-polo), l’Arena Paris Nord, Parc des Expositions de Villepinte (Boxe et Pentathlon moderne), le Stade de France (Athlétisme et Rugby), le Château de Versailles (Équitation et pentathlon moderne), le Golf national de Guyancourt (Golf), le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines (BMX et Cyclisme sur piste), la colline d’Elancourt (VTT), etc.

Le village olympique

Situé à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l’lle-Saint-Denis, le village des athlètes sera quasiment terminé fin décembre. Seule une petite partie située sur l’Ile-Saint-Denis (environ 4 % des logements) a pris quelques semaines de retard mais devrait être prête à la fin du mois de février.

Avant la remise des clés s’ouvre une période de réserve de deux mois pour des modifications éventuelles. Ensuite, le comité d’organisation (Cojo) aménagera les 2.800 logements en mettant des lits par exemple.

Le Grand Palais

Pour ce chantier, qui accueillera notamment l’escrime, « le calendrier est extrêmement serré ». Si sa livraison est prévue pour le 19 avril au « Cojo », il y aura encore quelques travaux après.

Pont Alexandre III et Place des Invalides

A quelques dizaines de mètres du Grand Palais, le pont Alexandre III participera lui aussi grandement aux Jeux. Plus beau pont de Paris (selon les avis), il se trouve sur le parcours du marathon et du cyclisme sur route. Mais surtout, il sera occupé dès le 17 mai pour se préparer pour la cérémonie d’ouverture. Un mois auparavant, ce sont les pelouses des Invalides qui verront les installations montées pour accueillir le Tir-à-l’arc et l’arrivée du marathon.

Le Centre aquatique olympique

Posé face au Stade de France à Saint-Denis, le CAO est bien avancé et il devrait être livré avec un mois d’avance. La date d’inauguration avait été fixée au 19 avril 2024 avec, là encore, la remise des clés aux organisateurs, mais la Solideo table maintenant sur « fin mars 2024 ». Les 5.000 places de spectateurs prévues pour les épreuves de natation artistique, plongeon ou water-polo, dont 2.500 dans des tribunes temporaires, sont installées, et les premiers essais de mise en eau ont débuté

Pour sa cousine uniquement destinée à l’entraînement, la piscine de Colombes, c’est plus compliqué. Selon Solideo, le planning est « très serré » et la fin des travaux est prévue pour le début du mois de juin pour « une prise en main le 26 juin ».

Adidas Arena

Le chantier de la Porte de la Chapelle traîne un retard de trois mois pris en 2022. Aussi, la livraison prévue à l’été 2023 a été fixée à janvier 2024, un délai qui sera tenu. La salle, qui accueillera notamment les épreuves de badminton, est quasiment terminée. « Le parquet a été posé et l’ensemble des tribunes est installé », assure la Solideo.

Cette salle sera dans un premier temps utilisée par la Ville de Paris, avant d’être remis aux organisateurs des JO. Si un match du Paris-Basketball, qui deviendra le club résident après les JO, est programmé le 11 février, la remise des clés au Cojo est prévue pour la fin avril.

Les sites temporaires

Plusieurs sites éphémères, tous situés au cœur de Paris, seront installés pendant les Jeux. A ceux-là, on peut ajouter les tribunes qui accueilleront le public pour la cérémonie d’ouverture le long de la Seine qui commenceront à être montées début juin sur les quais bas et début juillet sur les ponts entre les ponts d’Austerlitz et de Iena.

Place de la Concorde

Quatre épreuves sont prévues autour de l’obélisque : Breaking, Skateboard, BMX et Basket en 3x3. Le site sera monté à partir du mois de mars. Ce montage débutera par l’est de la place, non remis à la circulation depuis le départ du Village Rugby de la Coupe du monde de septembre dernier. Le chantier sera déployé progressivement sur toute la place jusqu’au 1er juin.

Stade Tour Eiffel, Pont d’Iena et Trocadéro

Destiné à accueillir le Beach Volley, le montage du stade débutera en mars par la place Jacques Rueff. C’est le début de l’extension de la « Zone Trocadéro – Eiffel – Champs-de-Mars » qui va progressivement s’étaler sur l’ensemble des jardins du Champs-de-Mars puis sur la partie sud de la Place du Trocadéro en passant par le pont d’Iena qui font partie des parcours de la marche olympique et de la course de cyclisme sur route.

Le Grand Palais éphémère au bout du Champs-de-Mars, où se dérouleront le judo et la lutte est déjà dans la place.