Le Norvégien Sturla Laegreid, quintuple champion du monde de biathlon, a été exclu de la mass start de Lenzerheide (Suisse), prévue ce dimanche à 14h45, pour avoir enfreint les règles de sécurité, a annoncé la Fédération internationale (IBU), dans un communiqué. Cette décision a été prise à la suite d’un « incident de carabine dans l’hôtel de l’équipe norvégienne, où un coup de feu a été tiré pendant un tir à sec », a-t-elle expliqué.

Le tir à sec est une simulation du tir effectuée assez régulièrement par les biathlètes avec leur carabine, sans munition dans l’arme. Ils utilisent normalement des chargeurs vides, celui de Laegreid contenait visiblement une cartouche chargée par inadvertance.

« Un rappel brutal de l’importance des routines de sécurité »

Personne n’a été blessé dans l’incident, qui a été rapporté immédiatement par l’équipe norvégienne. L’Unité pour l’intégrité dans le biathlon et les autorités suisses ont ouvert une enquête et décideront d’éventuelles autres sanctions, a précisé l’IBU.

« Je regrette très profondément cet incident et je m’excuse auprès de l’ensemble de la famille du biathlon, de mes coéquipiers et du propriétaire de l’hôtel. C’est un rappel brutal pour moi et les autres biathlètes, de l’importance des routines de sécurité », a indiqué Laegreid, cité dans le communiqué de l’IBU.

La réaction de Sturla Holm Lægreid après sa disqualification de la mass-start pour un incident de tir ! Le Norvégien ne trouve pas les mots #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/MSJueCoKLo — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le Norvégien a pris la 3e place de la poursuite de Lenzerheide samedi après-midi, et occupe le 3e rang du classement général de la Coupe du monde de biathlon.