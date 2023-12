Biathlon : Johannes Boe et les Norvégiens dominent le monde, les Français bien trop loin... Revivez la mass start de Lenzerheide

15h25 : Allez, on va se quitter sur cette fausse note pour les Bleus. Mais on retiendra la belle victoire de Justine Braisaz-Bouchet aujourd'hui, qui a réalisé le triplé à Lenzerheide. On se retrouve très vite pour un prochain live, et pas n'importe quels lives : OM-Clermont à 17 heures et, surtout la finale des Mondiaux de hand à 19 heures.