Biathlon : Elle est intouchable, Justine Braisaz-Bouchet réalise le triplé et récupère le dossard jaune... Revivez la mass start avec nous…

13h13 : Allez, c'est sur ces belles images qu'on va se quitter. Mais on se retrouve dans quelques minutes pour la mass start hommes. On espère que cette victoire de Justine donnera des idées aux Français. Ca sera par ici. Sport Biathlon EN DIRECT : Qui pour dominer Johannes Boe ? Fillon Maillet ou Perrot pour une surprise... Suivez la mass start hommes avec nous dès 14h30



13h13 : regardez-moi ce tir parfait 🇫🇷 INCROYABLE JUSTINE BRAISAZ-BOUCHET VA LE FAIRE ! ELLE SE DIRIGE VERS LE TRIPLÉ #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/88K4ZOoQA1 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 17, 2023



13h10 : Au classement général de la coupe du monde, Braisaz-Bouchet possède dix petits points d'avance sur Ingrid Tandrevold. La Française passera les fêtes en tête. Le classement général de la Coupe du monde - IBU : Au classement général de la coupe du monde, Braisaz-Bouchet possède dix petits points d'avance sur Ingrid Tandrevold. La Française passera les fêtes en tête.



13h07 : Julia Simon finit Sixième, malgré trois fautes au tir. On a Sophie Chauveau 9e et Lou Jeanmonnot 14e. Très belle course des Françaises.

13h07 : Elvira Oeberg et Hanna Oeberg finissent deuxième et troisième.

13h05 : En plus Braisaiz-Bouchet va récupérer le dossard jaune de leadeure au général. C'est le week-end parfait.

13h05 : LE TRIPLE POUR JUSTINE !!!! T'ES LA MEILLEURE JUJU, INCROYABLE

13h04 : ALLEZ, CA VA TENIR !!!!!

13h03 : Bon, attention quand même, Elvira revient à 8 secondes. Hanna est à 11 secondes.

13h02 : Elles ne recolleront pas, impossible, Justine va tenir.

13h01 : Justine perd un peu de temps sur les deux soeurs Oeberg, qui sont à la chasse à la Française. Plus que 14 secondes d'avance pour notre Juju nationale.

12h59 : 17 secondes d'avances pour la Française. Julia Simon est ressortie 8e.

12h59 : Quel tir, quel course pour Justine, qui va s'imposer, sauf accident.

12h58 : AIE LA FAUTE POUR JULA SIMON QUI VOIT LE PODIUM S'ECHAPPER !

12h58 : LE 5/5 POUR JUSTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINE

12h57 : Allez, dernier tir debout pour Justine !!!!!! VAS-Y !!!

12h56 : Il y a 7 filles qui jouent le podium (sans compter Justine Braisaz Bouchet, qui domine la course, avec une vingtaine de secondes d'avance sur Vittozzi).

Imperturbable Justine ! 🇫🇷 Julia Simon prend des risques sur ce 3e tir ! Ça passe pour Justine Braisaz-Bouchet #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/coJm2gchfT — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 17, 2023



12h54 : Julia Simon est passée à la troisième place, avec 25 secondes de retard sur Justine Braisaz Bouchet.

12h53 : A noter que Lou Jeanmonnot a réalisé aussi un 15/15. Ca galère sur les skis, mais c'est intraitable derrière la carabine.

12h52 : Francisca Preuss, troisième, est quasiment à vingt secondes. Comme Julia Simon.

12h52 : Justine Braisaz-Bouchet est donc en tête, avec une petite dizaine de secondes d'avance sur Liza Vittozzi.

12h51 : Bon, Julia Simon a tiré plus vite que son ombre, donc ça va être pas très loin de la tête !!!

12h50 : UNE ERREUR POUR SIMON ET DEUX CHAVEAU. LE PLEIN POUR BRAISAZ BOUCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET

12h50 : Allez, premier tir debout !!!!!

12h49 : Bon, ça va être compliqué pour Lou Jeanmonnot, qui galère un peu sur les skis.

12h48 : Allez, ça temporise en tête de la course, Julia Simon joue avec tout le monde.

12h47 : Donnez-moi un quadruplé ! Quatre, les quatre couleurs primaires, quadricolore !!!

12h47 : Simon 1, Chauveau 2, Braisaz-Bouchet 5 et Jeanmonnot 9

12h45 : Vittozzi et Tandrevold sont aussi dans ce gros groupe.

12h44 : Julia Simon est donc en tête de la course, Sophie Chauveau troisième, Justine Braisaz Bouchet 6, et Jeanmonnot 8

12h44 : Et Lou Jeanmonnot a aussi fait le plein, I HAVE A DREAAAAM

12h43 : LE SANS FAUTE POUR SIMON, CHAUVEAU ET BRAISAZ BOUCHET. INCROYABLE

12h42 : Allez, on revient sur le pas de tir pour le deuxième tir couché, avec Julia Simon qui a recollé.

12h40 : Bon, Lou Jeanmonnot a un peu craqué et a été distancé du groupe de tête. Bon, elle revient de maladie, c'est presque normal. Déjà bien courageux de se fader une mass start de 12,5 km, alors que, nous, on serait restés au lit, bien au chaud.

12h40 : Regardez moi cette masterclass, comme disent les jeunes. 🇫🇷 💪 Carton plein pour Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz-Bouchet sur ce premier tir ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/1FAauDAGxt — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 17, 2023



12h39 : Julia Simon est dans un groupe avec Ingrid Tandrevold et Elvira Oeberg

12h38 : On a six biathlètes en tête, avec notamment Justine Braisaz Bouchet, Sophie Chauveau et Lou Jeanmonnot.

12h36 : C'est pas rédhibitoire cette faute de Julia, qui vient déjà de sortir de son anneau de pénalité. Elle va pouvoir recoller au peloton sans trop de difficultés. Elle est à 19 secondes de la tête et de Justine Braisaz-Bouchet.

12h35 : Une faute pour Julia Simon. Le plein pour Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz Bouchet

12h35 : Allez, hop, c'est Julia Simon qui mène le peloton avant d'arriver sur le pas de tir.

12h32 : On a un peloton d'une grosse quinzaine de biathlètes qui sont au coude à coude dans ce premier tour. Et Justine Braisaz-Bouchet a un poil reculé dans ce petit groupe.

12h31 : Allez, Julia Simon se porte aux avant-postes, aux côtés de la Suédoise. Dans le peloton, ça suit tranquillement, même s'il y a des premiers trous de faits à l'arrière.

12h29 : Elvira Oeberg n'est pas venue pour blaguer. Elle prend direct les commandes du peloton et lance la course tambour battant.

12h28 : C'EST PARTI !!!!! ALLEZ LES BLEUES

12h27 : Il y a très peu de vent (1,6m/s), cela ne devrait pas influer sur le tir.

12h26 : Julia Simon a un dossard rouge, car c'est elle qui avait gagné le petit globe de la mass start la saison dernière.

12h24 : Braisaz-Bouchet a le dossard 2, Julia Simon avec le 7 et Lou Jeanmonnot avec le 10. Sophie Chauveau (22) sera la dernière Française en lice.

12h23 : Allez, on se chauffe, le départ va bientôt être donné. Pour que vous vous fassiez une idée, il fait un bon 3°C à Lenzerheide. La température idéale pour mettre un biathlète dehors.

12h20 : Il pourrait y avoir une bonne surprise aussi à la fin de la course, en cas de gros résultats de Justine Braisaz-Bouchet et une contre performance d'Ingrid Tandrevold : le dossard jaune de leadeur de la Coupe du monde pour la Française. Le classement général féminin avant la Mass Start à Lenzerheide ! Justine Braisaz-Bouchet est 2e #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/xzzW9J21sp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 17, 2023



: Il pourrait y avoir une bonne surprise aussi à la fin de la course, en cas de gros résultats de Justine Braisaz-Bouchet et une contre performance d'Ingrid Tandrevold : le dossard jaune de leadeur de la Coupe du monde pour la Française.



12h16 : Après sa victoire sur le sprint et la poursuite, Justine Braisaz-Bouchet vise le triplé à Lenzerheide, en Suisse. On misera aussi une petite pièce sur Julia Simon, qui a fait deuxième de la poursuite et qui A-DO-RE le format de la mass start. On n'oublie pas Lou Jeanmonnot, qui a fait un gros début de saison, mais a été freinée dans son ascension par le Covid-19 et n'a pas pris part aux deux premières courses en Suisse. On vise le triplé ? Oui, totalement.

12h12 : On est parti pour un sublime dimanche de biathlon, avec d'abord la mass start féminine et dans la foulée la mass start masculine. Et autant vous dire qu'on va commencer en beauté, avec les filles et la possibilité pour les Françaises de continuer cette fin de semaine de folie.

12h11 : C'est l'heure, messieurs dames, de lancer ce live qui s'annonce magnifique