Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a remporté son 8e titre de champion du monde des rallyes ( WRC) depuis 2013, et probablement le dernier, en gagnant aussi la dernière manche de la saison, au Rallye de Monza, dimanche. Deuxième en Italie, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) est vice-champion du monde pour la deuxième année consécutive.

Les deux équipiers et rivaux se sont échangé les premières positions à six reprises entre le début de l’épreuve vendredi matin et samedi soir. Dimanche, le classement s’est figé avec Ogier en tête. Le Français a joué la prudence en ralentissant dans l’avant-dernière spéciale mais il a quand même pu accroître son avance, Evans ayant calé par deux fois. Toyota s’adjuge aussi le titre des constructeurs devant Hyundai.

ÉNORMES 🤩



Sébastien Ogier et Julien Ingrassia remportent le #ACIRallyMonza et décrochent leur 8ème titre de champions du monde ! 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/uBw8kHnoOj — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) November 21, 2021

Ogier, qui aura 38 ans le 17 décembre, ne disputera l’an prochain que quelques manches avec Toyota, pour se consacrer à sa famille et à son rêve de courir les 24 Heures du Mans (auxquelles participe son équipe actuelle).