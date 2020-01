Ott Tänak et son copilote ont été victimme d'une violente sortie de route à Monte-Carlo. — JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Les images font froid dans le dos, heureusement qu’à l’arrivée il y a plus de peur que de mal. Lors de la quatrième spéciale du rallye WRC de Monte-Carlo vendredi, le champion du monde estonien Ott Tänak et son copilote Martin Järveola ont été victimes d’une sortie de route effrayante, à plus de 180 km/h.

A flanc de montagne, après un écart à la sortie d’une courbe, la Hunydai du duo est partie dans le décor avant de taper violemment le sol et de faire plusieurs tonneaux dans les airs. Le bolide s’est finalement stabilisé plusieurs dizaines de mètres en contrebas de la piste. Bonne nouvelle, les deux pilotes sont sortis indemnes de cet accident.

« Ils vont bien »

« J’espère qu’Ott va bien », a déclaré Ogier à l’arrivée de la spéciale après être passé sur les lieux juste après l’accident. « Il est sorti très vite, il y a une compression très forte là où il est sorti », a-t-il souligné. « Ils vont bien, a indiqué le directeur sportif de l’écurie Hyundai Andrea Adamo. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Vous avez vu ce que j’ai vu, j’attends qu’ils reviennent mais j’étais surtout préoccupé par leur santé physique ».

La violente sortie de route à plus de 180 km/h du champion du monde Ott Tänak et de son copilote filmée en caméra embarquée. L'équipage, sorti trop "large" d'une courbe, est OK #WRC #MonteCarloRally #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/2QALO07hnf — Yohan Roblin (@yohanroblin) January 24, 2020

S’il n’y a pas beaucoup de neige sur les routes du rallye, les plaques de glace rendent le parcours difficile depuis le début de l’épreuve jeudi soir. Plusieurs pilotes ont déjà été contraints à l’abandon sur sortie de route dont le Britannique Gus Greensmith (M-Sport Ford).