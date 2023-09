Au stade Vélodrome,

L’expression « c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures » colle parfaitement à ce XV de la Rose, victorieux de l’Argentine (27-10) samedi soir au stade Vélodrome pour leur premier match de la Coupe du monde de rugby 2023. On les savait en pleins doutes après leurs trois défaites lors des quatre matchs de préparation, certains les voyaient même tomber d’entrée face aux Pumas.

Les premières minutes du match donnaient d'ailleurs raison aux plus sceptiques. Avec l’exclusion de Tom Curry, après avoir explosé l’arcade du pauvre Juan Cruz Mallia, et une pénalité de 50 mètres encaissée dans la foulée (3e). A 15 contre 14, on a même senti par moments les Pumas plus puissants et plus entreprenants. Mais les Anglais sont des durs à cuire, et ça n’a pas duré.

George Ford en mode Jonny Wilkinson

A cause d’un homme, le demi d’ouverture George Ford, absolument parfait. Ca faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un anglais aussi bon avec ses pieds au stade Vélodrome et en moins de 10 minutes, celui qui remplace Owen Farrell, suspendu pour les deux premiers matchs, a enchaîné trois drops pour remettre les pendules à l’heure. Dont deux de près de 50 mètres. « Les drops sont toujours programmés, c’est une grande arme pour nous, surtout quand le ballon est aussi glissant qu’aujourd’hui », a réagi l’homme du match, avec la même sobriété que ses coups de pied.

Des drops, donc, la spécialité du XV de la rose, avec le record de coup de pied de volée en Coupe du monde (24), et surtout la base de la stratégie du titre mondial remporté en 2003 avec un certain Jonny Wilkinson. Et encore cette année, ils ont mis un énorme sacré coup sur la tête des Pumas, en plus des points inscrits.

Le XV de la Rose n’est pas mort

Mais aussi à une énergie et une combativité qui a toujours caractérisé ce XV de la rose, toute époque confondue. « On voulait d’abord faire un grand match pour nous. On a bien défendu, la conquête a été bonne et George Ford a fait un match incroyable », a résumé le capitaine du XV de la Rose, Courtney Lawes. Quand Michael Cheika reconnaissait lui que l’Angleterre avait « très bien contrôlé la partie. Le rythme a été haché, exactement comme elle le souhaitait ». Au point d’avoir limite de la peine en fin de match devant le nombre de ballons perdus par les Pumas, autant à cause de la ligne défensive anglaise, qu’à l’impact psychologique infligé par le pied de Ford.

Le demi d’ouverture et ses coéquipiers ont enfin donné raison à leur selectionneur, Steve Borthwick : « George Ford a été magnifique ce soir. Bien sûr face aux perches, mais aussi dans sa gestion du jeu. C’est un nouvel exemple du leadership qui existe au sein de ce groupe. Il y a beaucoup de choses positives à tirer de cette performance, notamment la façon dont les gars ont su garder leur calme dans la difficulté face à une bonne équipe d’Argentine. » Avec un savant mélange « d'expérience et quelques jeunes prometteurs », l'Angleterre pourrait finalement être la surprise de cette Coupe du monde 2023. Ils semblent au moins avoir trouvé la recette.