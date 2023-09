De notre envoyé spécial à Chamonix,

On nous parle souvent de la solitude des coureurs d’ultra-trail. Mais sur certains spots de la 20e édition de l’UTMB, autour de Chamonix (Haute-Savoie), les traileurs élites ont eu droit à l’extrême opposé. Des centaines de spectateurs se sont ainsi rendus à Notre-Dame de la Gorge, vendredi à la tombée de la nuit, puis au col de la Forclaz samedi matin, pour encourager Jim Walmsley, Courtney Dauwalter et tous les autres dans une ambiance absolument démente. Découvrez dans la vidéo ci-dessous à quel point ces athlètes ont pu trouver des ressources, au cœur d’une interminable aventure de 170 km et 10.000 m de dénivelé positif autour du Mont-Blanc.

Fumigènes, déguisements, pancartes, grosse sono, trompettes… et même tronçonneuse et Paquito au milieu des bouses de vaches se sont ainsi invités à la fête devant des coureurs parfois médusés face à ce Virage Pinot version trail. « Il y a de plus en plus d’ambiance, c’est sympa, racontait ainsi après la course le Français Germain Grangier, troisième de cet Ultra-Trail du Mont-Blanc en 20h10. Il y a des moments où ça m’a vraiment fait mal aux tympans. Il fallait presque se mettre des bouchons d’oreilles tellement c’était fou. C’est une course comme il n’en existe pas ailleurs… »