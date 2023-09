UTMB 2023 EN DIRECT : Le sommet mondial de l’ultra-trail s’élance de Chamonix… Suivez la folle course de 171 km avec nous jusqu'à samedi aprem…

07h30 : Hello à vous les Trailix !

Salut tout le monde, on est ravis de vous proposer, pour la première fois ever sur 20 Minutes, un live d'ultra-trail. Car évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cette 20e édition de l'UTMB qui s'annonce haletante. Pour ceux qui débarqueraient par le plus grand des hasards sur ce live (vous êtes les bienvenus), il s'agit de l'événement en mode Graal absolu pour la plupart des 2.300 coureurs inscrits pour s'élancer de Chamonix (Haute-Savoie) à 18 heures. Beaucoup d'entre eux ont pour unique objectif d'être finishers de cette impitoyable épreuve de 171 km et 10.000 m de dénivelé positif. Donc oui, nous ne sommes pas là que pour un mini-bout de soirée mais bien pour une vingtaine d'heures avec vous, temps habituel pour remporter cet Ultra-Trail du Mont-Blanc. Nous allons vivre la course de très près, en étant à Chamonix jusqu'à dimanche, et en nous baladant un peu de partout pour d'abord suivre la tête de la course sur différents spots clés. Et hop, un petit aperçu de la boucherie pour commencer, et 46h30 de chrono max autorisé pour Monsieur Tout le monde (euh, non en fait).

We have your official @UTMBMontBlanc course breakdown, thanks to @fatmap:



📏: 171 kilometers (106.2 miles)

⛰️: 10,040 meters (32,687 ft.) elevation gain

⏱️: 46:30:00 time limit

🤴: 19:49:30 CR (@kilianj)

🤴: 19:49:30 CR (@kilianj)

👸: 22:30:54 CR (@courtdauwalter) pic.twitter.com/QFEH7JoO5l — Strava (@Strava) August 31, 2023



L'info principale, c'est que les légendes de l'UTMB Kilian Jornet et François D'Haene, blessés, ne sont pas inscrits pour cette 20e édition. Deux forfaits de taille qui laissent une belle place au suspense, et peut-être à un nouveau succès tricolore avec Mathieu Blanchard (3e en 2021, 2e en 2022), qui fait partie des favoris. Il faudra aussi compter avec l'Américain Jim Walmsley, le Suédois Petter Engdahl et l'Anglais Thomas Evans, mais aussi l'incroyable Courtney Dauwalter, qui a montré sur la Diagonale des Fous, la Western States et la Hardrock, qu'elle était capable de décrocher un Top 5 au scratch (classement général, hommes et femmes compris) historique et totalement dingue sur cet UTMB. On va donc se régaler, promis.

>> Allez, rejoignez-nous dès 17 heures ce vendredi, avec le grand départ dans le centre-ville de Chamonix à 18 heures !