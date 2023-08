Un an après leur duel épique et leurs chronos records sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (171 km et 10.000 m de dénivelé positif en moins de 20 heures), on se délectait de retrouver Kilian Jornet face à Mathieu Blanchard. Mais « l’ultra-terrestre » espagnol sera malheureusement le grand absent de la vingtième édition de l’UTMB, qui partira de Chamonix le 1er septembre.

« Pas d’UTMB pour moi cette année. Je ne peux toujours pas courir à cause de ma blessure au sacrum. Nous avons donc décidé qu’il valait mieux donner la priorité à la récupération et d’essayer de faire quelque chose de fun quand la douleur disparaîtra », a en effet indiqué Kilian Jornet sur Instagram ce jeudi.

Statu quo entre Jornet et D’Haene sur l’UTMB

Quadruple vainqueur de l’épreuve, le coureur de 35 ans va donc devoir patienter avant de pouvoir éventuellement devancer le Savoyard François D’Haene (blessé cette saison), lui aussi titré à quatre reprises à Chamonix. Peu de temps après avoir annoncé le 12 juillet sa présence inattendue sur cet UTMB, Kilian Jornet avait confié ressentir une douleur lancinante au bassin et mettre en pause la course à pied pour tenter de participer à la fois à Sierre-Zinal (Suisse) et à l’UTMB.

Mais l’ultra-traileur catalan, qui vit depuis plusieurs années en Norvège et qui avait consacré son printemps à des projets d’alpinisme en Himalaya, a finalement dû se résoudre à renoncer à ses deux courses fétiches. En l’absence de Kilian Jornet, la bataille autour du Mont-Blanc, en passant à la fois par la France, l’Italie et la Suisse, promet donc d’être particulièrement indécise entre Jim Walmsley, Mathieu Blanchard, Tom Evans… et l’incroyable Américaine Courtney Dauwalter.