L’Ultra-Trail du Mont-Blanc est sacrément gâté pour ses vingt ans. La course d’ultra référence (171 km et 10.000 m de dénivelé positif), qui partira de Chamonix (Haute-Savoie) le 1er septembre, vient en effet de bénéficier en juillet de deux annonces majeures. Les deux références absolues de la discipline, Kilian Jornet et Courtney Dauwalter, seront ainsi de la partie. Quadruple vainqueur de l’épreuve et tenant du titre, la star espagnole a annoncé sa participation surprise le 15 juillet sur les réseaux sociaux.

A 35 ans, le célèbre « ultra-terrestre » a dû dans la foulée, afin de se qualifier pour cet UTMB, prendre le départ du méconnu Eiger Ultra Trail en Suisse (dans la formule « pleasure trail » de 16 km et 850 m de D+). Légèrement blessé à la hanche, le Catalan a fini la course le 20 juillet à une étonnante 48e place au classement général (en 1h48). Il va devoir désormais reposer sa hanche afin de pouvoir enchaîner ses deux objectifs majeurs de la saison, à Sierre-Zinal le 12 août (31 km et 2.200 m de D+) puis donc à l’UTMB.





« Ne cours pas trop vite s’il te plaît »

Le plateau de cet UTMB 2023 s’est enrichi vendredi d’un autre très grand nom de l’ultra-trail avec Courtney Dauwalter, victorieuse de l’épreuve en 2019 et 2021. Il semblait totalement fou d’imaginer la présence de l’Américaine dans les Alpes cet été, en raison de son surréaliste enchaînement Western States-Hardrock (161 km) en moins de trois semaines. Mais ses deux incroyables sacres, chronos records à l’appui, les 24 juin et 14 juillet aux Etats-Unis, ont poussé l’Américaine de 38 ans à tenter un Grand Chelem inédit à Chamonix.

« Je n’ai aucune idée de ce que je vais pouvoir sortir de mon corps et de mon cerveau dans une course de plus de 100 miles cet été, mais c’est ce qui rend les choses encore plus intéressantes », a glissé Courtney Dauwalter sur Instagram. Ce à quoi Kilian Jornet lui a répondu en indiquant « Ne cours pas trop vite s’il te plaît ». Celui-ci est bien conscient que Courtney Dauwalter, 7e sur l’UTMB 2021 au classement scratch (hommes et femmes confondus), puis 4e sur la Diagonale des Fous 2022, 6e sur la Western States 2023 et 4e sur la dernière Hardrock, est à présent une véritable menace pour tous les meilleurs traileurs masculins.