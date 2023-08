C’est officiel. Le club saoudien d’Al-Hilal a annoncé mardi la signature de l’attaquant brésilien du Paris SG Neymar, qui quitte la Ligue 1 après six saisons et devient l’une des nouvelles vedettes du championnat saoudien avec Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

« Je suis ici en Arabie Saoudite, je suis d’Al-Hilal », déclare le Brésilien de 31 ans en anglais à la fin de la vidéo postée par son nouveau club sur le réseau social X, anciennement Twitter. « Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l’un des meilleurs au monde », a de son côté déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, dans un communiqué publié par le club de la capitale.

Un pont d’or pour venir

Arrivé en rock star en 2017 en provenance du FC Barcelone contre la somme record de 220 millions d’euros, le numéro 10 brésilien (31 ans) était pourtant devenu indésirable à Paris au fil de saisons marquées par une litanie de blessures et de frasques extra-sportives.

Poussé vers la sortie, il a accepté la proposition en or venue d’Arabie saoudite où Al-Hilal lui aurait offert un salaire de « 100 millions d’euros par saison », selon une source proche des négociations. De son côté, le PSG est loin de récupérer sa mise, mais il va tout de même empocher près de 100 millions d’euros également, selon la même source, ce qui lui permettra de poursuivre son mercato.

118 buts en 173 matchs et six saisons au PSG

« Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu’il a apporté à notre club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille », a ajouté le dirigeant qatarien.

En six saisons au PSG, perturbées par plusieurs blessures et des frasques extra-sportives, Neymar a inscrit 118 buts en 173 matchs. Il a gagné cinq titres de champion de France et trois Coupes de France, mais n’est pas parvenu à porter le club parisien au sommet en Ligue des champions.