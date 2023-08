08h05 : Hellooooooooo les Minutos accros au mercato !

Salut à tous les fans de football et des gros sous qui vont avec. On attaque une nouvelle semaine de live mercato ce lundi et ça risque de fuser de toutes parts, surtout du côté du Paris Saint-Germain, avec le triptyque de dossiers bouillants Mbappé-Ousmane Dembélé-Gonçalo Ramos. On vous raconte tout ça durant toute la journée.