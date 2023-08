Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce mercredi, pas de match, mais l’occasion de faire un état des lieux avant les quarts de finale et de revenir sur les infos oubliées sur le bas-côté. Comme les excuses de Lauren James, l’alerte à la cheville de Selma Bacha ou le record de Chloe Kelly après son penalty supersonique.

Très belles audiences pour France-Maroc

Coup dur pour les détracteurs du foot féminin. Selon Médiamétrie, 5,223 millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi le 8e de finale entre la France et le Maroc, soit une part d’audience de 45,7 % selon Médiamétrie. C’est encore mieux que France-Brésil, qui avait attiré 4,294 millions de téléspectateurs. Samedi, les joueuses d’Hervé Renard défieront l’Australie à 9 heures, heure française. L’occasion de voir combien, parmi les 5 millions, sont des lève-tôt.

Le penalty de Kelly plus rapide que les frappes des joueurs de Premier League

Nouveau coup dur pour les masculinistes de la première heure : le penalty de Chloe Kelly qui a envoyé l’Angleterre en quarts de finale a été flashé à 111 km/h, soit plus que n’importe quel but inscrit en Premier League masculine l’année dernière. Pour info, le pétard de Said Benrahma (West Ham) contre Crystal Palace n’avait pas dépassé les 107,2 km/h. Le secret de cette puissance se trouve sans doute moins dans l’étrange course d’élan de la joueuse britannique que par la frappe fouettée avec le cou-de-pied.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Chloe_Kelly98 thrives in big moments. 😤@Xero | #FIFAWWC pic.twitter.com/hnEA9ZlkbP — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2023



Selma Bacha touchée à la cheville

Quand une joueuse débarque en zone mixte avec une poche de glace sur la cheville, ce n’est pas toujours bon signe. Sauf quand il s’agit de Selma Bacha, dont l’abnégation légendaire n’est plus à prouver. « Ça a tourné, oui », a-t-elle confirmé après la victoire face au Maroc. Sans pour autant s’alarmer. Hervé Renard a paru confiant en conférence de presse. « Elle a pris un coup mais je pense que tout ira bien. Elle serre les dents, elle s’accroche, je suis sûr qu’elle sera présente » pour le prochain match.

Lauren James « désolée » et « pleine de remords » pour son geste sur Alozie

L’attaquante britannique Lauren James a présenté ses excuses mardi pour la lourde faute commise sur la Nigériane Michelle Alozie, lors du 8e de finale du Mondial, qui lui a valu un carton rouge en fin de rencontre. Elle a exprimé sur Twitter, rebaptisé X, tout son « amour » et son « respect » pour sa concurrente, sur laquelle elle avait volontairement marché. « Je suis désolée de ce qui s’est passé », a poursuivi l’attaquante de Chelsea, qui sera au moins suspendue pour le quart de finale des Anglaises contre la Colombie, avant une possible sanction de la FIFA. En parallèle, les « Lionnesses » ont publié un communiqué dans lequel « Lauren est vraiment désolée pour son geste » et « est pleine de remords ».