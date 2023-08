France - Maroc EN DIRECT : Blessée à la cuisse, Maëlle Lakrar est remplacée par Elisa De Almeida… Suivez le huitième de finale du Mondial…

07h00 : Hello les Renardix !

Ça y est, c’est le grand jour, celui du premier match à élimination directe de Coupe du monde pour l’équipe de France féminine. Après avoir plutôt maîtrisé leur sujet durant la phase de poule, les joueuses d’Hervé Renard vont sérieusement devoir se méfier d’une sélection du Maroc que personne ou presque n’imaginait en huitièmes de finale de son premier Mondial, et surtout pas après la tartasse inaugurale contre l’Allemagne (0-6). Mais le groupe de Reynald Pedros a prouvé qu’il avait clairement sa place à Adélaïde en venant à bout de la Corée du Sud (1-0) et de la Colombie (1-0). Le parcours marocain est simplement bluffant, tout comme l’était celui des garçons au Qatar huit mois plus tôt, jusqu’en demi-finale, là aussi bien entendu face aux Bleus (2-0).

On sent qu’on va vibrer, tant ce match est spécial pour beaucoup de monde, à commencer par la Franco-marocaine Sakina Karchaoui, les deux sélectionneurs Hervé Renard (ex-coach du Maroc lors du Mondial 2018 en Russie) et Reynald Pedros (25 sélections avec l’équipe de France et double vainqueur de la Ligue des champions féminine en tant qu’entraîneur de l’OL). Et on vous passe les quelques binationales présentes parmi les Lionnes de l’Atlas et qui évoluent en D1 et D2 française. Oui, ce choc est plein de belles histoires, alors venez vous régaler par ici. A tout vite !

» Rejoignez-nous dès 12h30 pour l’avant-match, on sera déjà au taquet, alors que le coup d’envoi est pour 13 heures.