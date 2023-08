Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce mardi, on revient sur la qualification de la Colombie contre la Jamaïque (1-0), mais aussi sur le coup de gueule des Nigérianes, qui réclament avec insistance leurs primes pour ce Mondial (et pas que). Enfin, on reviendra sur le management d’Hervé Renard, qui est parvenu après quatre matchs à offrir du temps de jeu à ses 20 joueuses de champ, et ce grâce à la démonstration (4-0) face au Maroc.

Les Super Falcons toujours remontées contre leur fédé

Huitièmes de finaliste de la Coupe du monde et aux portes d’un exploit colossal contre l’Angleterre lundi (0-0, 2-4 aux tirs au but), les joueuses nigérianes en veulent encore à leur fédération. « Les Super Falcons estiment qu’il est maintenant temps pour la Fédération nigériane de football d’honorer ses engagements et de payer les montants dus », indique ce mardi un communiqué rédigé par la Fifpro, le syndicat des joueurs et joueuses. Il est donc question ici de primes, d’indemnités de stage et de dépenses impayées, dont certaines remontent à 2021. Si elles ont attendu leur élimination pour reprendre la bataille qui les oppose à leurs dirigeants, celle-ci avait failli entraîner le boycott de leur premier match de la Coupe du monde face au Canada (le 21 juillet).

#FIFAWWC | 👏 On revoit la balle de match de Chloe Kelly, qui offre la qualification aux Anglaises !



Les joueuses de Randy Waldrum avaient finalement accepté de mettre leurs revendications entre parenthèses pour se concentrer sur le tournoi. « L’équipe est extrêmement frustrée d’avoir dû poursuivre la Fédération nigériane de football pour ces paiements avant et pendant le tournoi et pourrait devoir continuer à le faire par la suite. Il est regrettable que les joueuses aient dû défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière », explique également le communiqué fourni par la Fifpro.

La Colombie perce la muraille jamaïcaine

Il suffit d’une faute d’inattention, une erreur de marquage en l’occurrence, pour ruiner un travail de longue haleine. L’équipe de la Jamaïque l’a appris à ses dépens ce mardi lors du huitième de finale l’opposant à la Colombie. Et ce en ayant la mauvaise idée d’oublier l’excellente Catalina Usme sur la droite de la surface de réparation. Un contrôle délicieux et une frappe ajustée plus tard (1-0, 51e), pouf, envolée l’invincibilité jamaïcaine dans ce tournoi lors de toute la phase de poule.

On pourra encore profiter de la pépite du Real Madrid Linda Caicedo dans cette Coupe du monde, après la qualification pour les quarts de finale de la Colombie, victorieuse ce mardi de la Jamaïque (1-0). - Nicholson/UK Sports Pics/SIPA

Il n’en faudra pas plus aux Colombiennes pour arracher la qualification au terme d’un match tout juste moyen. Prochaine étape, l’Angleterre samedi. Les « Reggae Girlz », qui disputaient leur première phase à élimination directe en deux participations, quittent néanmoins la compétition la tête haute : elles avaient réussi un exploit en éliminant le Brésil dans leur groupe, après avoir tenu tête aux Bleues.

Hervé Renard dans un fauteuil pour faire tourner

Il est difficile d’avoir meilleur contexte que l’enchaînement France-Panama (6-3) et France-Maroc (4-0) pour faire participer tout le monde à la fête. Mais il faut reconnaître qu’Hervé Renard se débrouille jusque-là très bien pour trouver un mix entre une équipe titulaire qui se dégage et des remplaçantes qui ont toutes eu droit de fouler (au moins) une pelouse australienne. Ce n’était pas chose aisée, à l’exception évidemment des deux gardiennes remplaçantes (Solène Durand et Constance Picaud), de faire appel aux 20 joueuses de champ. Laurina Fazer et Viviane Asseyi avaient pu entrer en jeu pour la première fois contre le Panama.

Il ne manquait donc plus que Naomie Feller et Aïssatou Tounkara. C’était donc pour ce mardi, respectivement à la place d’Eugénie Le Sommer (81e) et de Sakina Karchaoui (90e). Ça sent quand même le groupe qui vit bien, avant un énorme test en quart de finale contre l’Australie, non ? Tenez, on vous laisse pour ce journal du 8 mai en vous récapitulant les quatre affiches des quarts de finale de cette Coupe du monde :