Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce lundi, l’Angleterre et l’Australie ont sans surprise gagné leur ticket pour les quarts de finale du Mondial, mais cela a été bien plus compliqué que prévu pour les championnes d’Europe en titre contre le Nigéria (0-0, 4-2 aux tirs au but). A la veille du choc France-Maroc, mardi (13 heures à Adélaïde), le sélectionneur français des Lionnes de l’Atlas Reynald Pedros a de son côté évoqué son approche forcément spéciale de ce rendez-vous.

L’Angleterre s’en sort au bout du suspense, bye-bye Lauren James ?

On le sait depuis plusieurs jours, les sensations sont fréquentes dans ce Mondial, avec les sorties de route prématurées du Canada, du Brésil, de l’Allemagne et même du tenant du titre américain dimanche. Pourtant rayonnante lors de son précédent match contre la Chine (6-1), la sélection anglaise s’est retrouvée au bord du précipice ce lundi face à de surprenantes Nigérianes. Déjà tombeuses de l’Australie (3-2) en poule, ces dernières ont touché à deux reprises la transversale de Mary Earps (17e et 103e). On a même cru assister au tournant de ce huitième de finale lorsque la déroutante Lauren James (petite sœur du latéral de Chelsea Reece James) a dégoupillé dans ce match haletant, à la 84e minute de jeu.

#FIFAWWC | 🟥 Carton rouge pour Lauren James ! La joueuse de 21 est exclue après avoir intentionnellement marché sur Michelle Alozie.



💢 Les Anglaises vont terminer la rencontre à dix.



Après avoir buté sur Michelle Alozie dans un duel, l’attaquante de 21 ans s’est relevée, frustrée, et a volontairement marché sur son adversaire. Une agression qui a poussé l’arbitrage vidéo à intervenir, afin que Melissa Borjas transforme son carton jaune initial en expulsion logique. Si l’Angleterre s’en est sortie au bout des tirs au but (4-2) et affrontera samedi le vainqueur de Colombie-Jamaïque, Lauren James pourrait bien manquer le reste de cette Coupe du monde après son vilain geste. « C’était un match très difficile, a reconnu la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman. On a pris un carton rouge mais on a été solides pendant la prolongation. Je suis très fière de l’équipe et de la manière dont elle s’est comportée. » Un superbe doublé Euro 2022-Mondial 2023 est donc toujours d’actualité côté britannique.

Les Australiennes sereines à Sydney, Kerr enfin de la partie

On ne va évidemment pas l’affirmer trop fort ce lundi, mais on a peut-être pu découvrir l’adversaire de l’équipe de France en quart de finale du Mondial. Nul doute qu’avant ce huitième de finale contre le Maroc, des membres du staff d’Hervé Renard ont dû observer la sélection australienne, solide vainqueur (2-0) du Danemark à domicile. Devant plus de 75.000 supporteurs à Sydney, les Matildas ont été à la hauteur du rendez-vous, grâce à des buts de Foord (29e) et de l’épatante Hayley Raso (70e). A noter que la leader d’attaque supposée de cette équipe, la buteuse de Chelsea Samantha Kerr, qui revient d’une blessure au mollet, a enfin pu disputer ses premières minutes dans ce Mondial en remplaçant Raso à la 80e minute de jeu. Voici une arme supplémentaire pour affronter samedi (9 heures) en quarts de finale les (chut)…

Pedros n’aura « aucun remords à battre la France »

Reynald Pedros voit comme « un clin d’œil du destin » cette affiche qu’aucun observateur n’aurait prédit, surtout après la débâcle marocaine en ouverture face à l’Allemagne (0-6). On aura donc bien droit mardi à ce France-Maroc qui s’annonce spécial pour l’ancien meneur de jeu du FC Nantes et des Bleus (25 sélections).

« C’est un match particulier car je suis français et que mon staff est français, évoque le sélectionneur des Lionnes de l’Atlas. Mais mon cœur est marocain, cela fait trois ans qu’on travaille d’arrache-pied pour cet objectif incroyable, et on y arrive avec un groupe fantastique. J’aime vraiment ce pays, je l’ai découvert et je suis très heureux là-bas. Je n’aurai aujourd’hui aucun remords et scrupule à battre la France. Au moins 98 % des gens pensent qu’on ne va pas se qualifier. Si l’équipe de France est plus forte que nous, on sortira avec les honneurs. » L’objectif est en effet déjà clairement atteint pour le Maroc, qui dispute la première Coupe du monde de son Histoire, un an après avoir atteint sa première finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN).