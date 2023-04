On connaît l’importance des semaines et des mois qui suivent une élimination prématurée du PSG en Ligue des champions dans le dossier Kylian Mbappé. L’attaquant français croit-il encore pouvoir remporter la C1 dans la capitale, ou se lasse-t-il des échecs répétés ? Ses propos au micro de Tout le Sport, sur France 3, vont plutôt dans le sens de la première option. Le Kyks n’a pas perdu de vue son objectif majeur en club, mais se veut rassurant.

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. J’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain. »

Kylian Mbappé a prolongé de trois ans au PSG en 2022, mais, selon les informations de plusieurs médias, la troisième année serait seulement optionnelle.