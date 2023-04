Le défenseur argentin du RC Lens Facundo Medina est quand même un sacré personnage de notre Ligue 1. A quelques jours du choc du championnat entre le Paris Saint-Germain et les Lensois, samedi (21 heures), celui-ci annonce la couleur au sujet de ses prestigieux adversaires directs, dans le live Twitch de la chaîne Son Aviones. Sans surprise, le joueur de 23 ans voue une admiration totale à son compatriote Lionel Messi.





« Pour moi, c’est difficile de marquer Leo parce que j’ai peur de le blesser, confie ainsi Facundo Medina. S'il me passe et s’échappe, je l’accroche et je l’embrasse en lui demandant de me faire un câlin. » La situation serait tout autre, à écouter le Lensois, buteur lors du dernier match de L1 contre Strasbourg (2-1), s'il s’agit de Kylian Mbappé face à lui.









« Lui aussi est difficile à marquer, mais tu me connais…, sourit-il dans le live Twitch. Si Mbappé me passe, il faudra qu’une ambulance vienne le chercher. » Attention Facundo à ne pas trop piquer l’orgueil du loustic quand même, même s’il est incertain pour cette rencontre.