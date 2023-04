Hervé Renard aime le challenge. Il l’a suffisamment prouvé dans sa carrière d’entraîneur, et, surtout, de sélectionneur pour que l’on remette en doute sa parole. Dans une interview accordée à L’Equipe et publiée samedi, le nouveau sélectionneur des Bleues dit n’avoir « aucune appréhension » quant au fait de n’avoir jamais travaillé dans le football féminin.

Idem pour le climat instable qui règne autour de l’équipe de France féminine. Les frondes, les faits divers, les ceci, cela… Rien ne semble l’effrayer. Pas faute d’avoir été prévenu. « Vous savez ce que certains dans mon entourage me disent ? Ils me disent bon courage, ils ne me disent pas bonne chance. […] C’est ce qui m’attire encore plus. J’aime bien les choses difficiles. On m’a promis l’enfer. Donc on va y aller. »

Les Bleues « capables d’obtenir de grandes choses »

Confiant, l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite entend transmettre son aplomb aux joueuses, qu’il n’hésitera pas à mettre sous pression. Après tout, il ne reste que trois mois et demi avant la Coupe du monde. « Il faut qu’elles sachent qu’elles ont des devoirs. Elles ont les capacités d’obtenir de grandes choses. Il faut qu’elles en prennent conscience encore plus. […] Moi, je serai très clair. Je ne ferai de cadeaux à personne. Il faut gagner sa place. Après, il y aura des contentes, il y aura des mécontentes. C’est l’histoire du sport, du football. »