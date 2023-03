Les accros de vélo sur canapé vont se contenter de suivre Tirreno - Adriatico ce vendredi. Car la sixième étape de Paris – Nice a été annulée en milieu de journée par les organisateurs, en raison des vents très forts qui soufflent sur le sud-est de la France. Les coureurs auraient dû s’élancer de Tourves, dans le Var, pour rejoindre la Colle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes.

ASO, qui gère l’épreuve comme (entre autres) le Tour de France, a indiqué dans un communiqué « avoir étudié plusieurs options de modification du parcours et attendu une amélioration des conditions météorologiques dans l’après-midi. »

Rendez-vous samedi entre Nice et le col de la Couillole

Avant de se rendre à l’évidence, en accord avec les services de l’Etat : « Les vents exceptionnellement violents, qui ont notamment provoqué plusieurs chutes d’arbres dans la région, rendent inévitable l’annulation de l’étape. »









La course doit reprendre samedi lors de la 7e étape, entre Nice et le col de la Couillole, avec le Slovène Tadej Pogacar comme leader du classement général, 6 secondes devant le Français David Gaudu et 46 secondes devant le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur de la dernière Grande Boucle.