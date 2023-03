L’édition 2023 de Paris-Nice a un nouveau maillot jaune, en la personne de Tadej Pogacar vainqueur de la 4e étape ce mercredi, à la Loge des Gardes (Allier). Une victoire qui lui permet d’endosser la tunique de leader devant David Gaudu, 2e, et Gino Mäder, 3e. Le Slovène a d’ailleurs parfaitement résisté à une attaque de son rival danois, avant de finalement suivre un contre de David Gaudu.

« Lorsqu’il (Vingegaard) est parti, je me suis dit qu’il devait vraiment se sentir fort. Je me suis juste appliqué à le suivre, à prendre sa roue. J’ai préféré attendre. Lorsqu’on s’est relevé et que Gaudu a contré, j’ai attendu un peu et puis j’ai décidé d’y aller », a confié Pogacar à l’arrivée. Et c’est finalement Vingegaard qui a craqué : « J’ai vu que Jonas a tenté de revenir mais je pense qu’il a un peu explosé. On appuyait vraiment fort sur les pédales à ce moment-là ».

10 secondes sur Gaudu

Si l’écart de 44 secondes entre Pogacar et Vingegaard est « assez conséquent au classement général », selon le Slovène, il ne l’est « pas du tout » sur David Gaudu seulement 10 secondes d’avance.

Le coureur d’UAE Emirates fait du français l’un de ces principaux concurrents pour la fin de ce Paris-Nice. « Vu les étapes qui nous attendent, ça ne suffit pas. Il faudra rester concentré jusqu’au bout pour défendre le maillot jaune. Gaudu est l’un des meilleurs grimpeurs du monde », a prévenu le champion. L’arrivée de ce Paris-Nice est prévue ce dimanche à Nice après une dernière étape de 117.5 km dans les Alpes-Maritimes.