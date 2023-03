Elle est attendue au cours de la nuit. Dans les prochaines, la tempête Larisa va balayer la France avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h sur une grande partie du pays et 110 à 110 km/h près des côtes. Le vent va souffler encore plus fort dans le Sud-Est de la France avec des rafales qui pourront dépasser vendredi les 120 km/h dans le Languedoc et le Roussillon et sur une partie de la région PACA et même les 130 à 140 km/h sur les extrémités et le relief de la Corse. En raison de ces vents violents attendus, sept départements ont été placés en vigilance orange (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse-du-Sud).





🔶 11 départements en #VigilanceOrange



Pour rester informé et suivre l'évolution de la situation :

👉 @meteofrance

👉 @MeteoFrance_O

👉 @MeteoFrance_SE

👉 @VigiMeteoFrance et https://t.co/w5OGXbFc7n pic.twitter.com/0BEx6r0Il7 — Météo-France (@meteofrance) March 9, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La nuit s’annonce également agitée en Bretagne où de fortes vagues sont attendues sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique. Météo France a placé les quatre départements bretons en vigilance orange pour risque de vagues-submersion à compter de 4 heures vendredi matin et jusqu’à 9 heures le même jour.