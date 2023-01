Une tribune du stade de la Mosson, à Montpellier (Hérault), sera fermée à titre conservatoire après le déploiement dimanche, lors du match entre le MHSC et Nantes, de banderoles jugées homophobes. L’annonce a été faite mercredi par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnelle (LFP), qui a placé le dossier en instruction.

« La décision sera rendue à l’issue de la séance » du 8 février, précise la Commission. L’instruction doit également étudier le cas d'« incidents » et « l’usage et les jets d’engins pyrotechniques ». Le club héraultais recevra donc le PSG, le 1er février, sans ses supporteurs ultras, traditionnellement rassemblés dans cette tribune, Etang de Thau.





Condamnation la plus ferme de ces images, de ces mots, de ces actes homophobes qui doivent disparaître des enceintes du football et du sport. Leurs auteurs doivent être identifiés, sanctionnés et tenus durablement à l'écart de nos stades. @RomeIsabelle@LFPfr #MHSCFCN pic.twitter.com/t01baWROLM — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 16, 2023



Lundi, une enquête a été ouverte par le parquet de Montpellier pour « injures publiques à raison de l’orientation sexuelle », « introduction, détention et usage de fusée ou d’artifice dans une enceinte sportive » et « jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ». Mercredi, trois associations, Stop Homophobie, Mousse et Adhéos, ont porté plainte pour « injure homophobe » contre les supporteurs qui ont brandi ces banderoles, où il était inscrit notamment « Equipe de tapettes ». Ces injures ont, par ailleurs, été condamnées par le MHSC et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.