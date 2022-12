Supporteurs, laisserez-vous la voiture au garage, pour aller encourager le MHSC, au nouveau stade Louis-Nicollin ? A l’heure où la métropole de Montpellier (Hérault) promeut les mobilités douces, l’ambition des porteurs du projet est que moins de 35 % des spectateurs se rendent avec des voitures individuelles dans ce nouveau chaudron, qui sortira de terre à la fin de l’année 2025, à Pérols. Ce mardi, le club, la métropole et la Tam ont dévoilé le schéma de mobilités envisagé, pour tenter de relever cet ambitieux défi.

Et c’est d’abord sur le tramway que les porteurs du projet comptent, pour transporter près de 10.000 supporteurs. Le stade, qui sera doté de 24.000 places, disposera, en effet, de sa propre station, Ecopole. Les jours où le MHSC joue, dix rames seront dédiées à l’acheminement des spectateurs. Une ligne de tramway spécifique, qui n’effectuera aucun autre arrêt, reliera également le centre commercial Odysseum à l’enceinte sportive.

Des bus depuis Sabines, Lorca et Place de France

Des bus partiront aussi toutes les cinq à dix minutes des stations Sabines, Garcia-Lorca et Place de France, avec l’objectif de transporter, au total, 3.500 personnes. Le futur stade Louis-Nicollin se trouvant sur le chemin du Réseau express Vélo depuis le centre-ville de Montpellier, les cyclistes pourront aussi rejoindre le site à bicyclette, en 25 minutes. Pour eux, 2.000 places de vélos sécurisées seront disponibles à leur arrivée à Pérols.

Mais il y aura, aussi, des places pour les voitures. Sur le site du stade, 1.500 sont prévues. Les jours où les rencontres sont les plus alléchantes, il sera également possible de se garer sur le parking de la Sud de France Arena et du Parc Expo, doté de 5.300 places, et de rejoindre le stade à pied en 15 à 20 minutes, ou en tramway, via la ligne 3.

« Les gens, ils vont se garer où bon leur semble ! »

Mais certains riverains craignent que ce ne soit pas assez, et que les alentours soient cernés par les stationnements anarchiques, les jours de matchs. « Les gens, ils vont se garer où bon leur semble, au plus près du stade, gronde un riverain. C’est ce que l’on voit partout. Quand on viendra de Mauguio, de Lansargues, ou de Candillargues, le moyen le plus simple, ce sera de se garer dans les rues de Boirargues ! » « Beaucoup plus de personnes viendront avec leur voiture, déplore un autre habitant du coin, opposé au projet. Notre village, Boirargues, est à 700 mètres du stade. Evidemment, le premier réflexe des automobilistes, ce sera de chercher à s’y garer, même s’ils n’y arrivent pas ! »

Au club, pour tenter d’éviter que ce soit trop la pagaille, on promet de mettre en place des mesures « incitatives » auprès des supporteurs. « Lorsque la personne achètera un billet, ou s’abonnera », elle choisira le moyen de transport qu’elle prévoit, pour se rendre au stade, explique Jean-Pierre Massines, responsable du projet au MHSC. Si c’est avec sa voiture qu’elle compte s’y rendre, une « place sécurisée et gratuite » lui sera attribuée.

Et pour encourager les usagers à respecter leurs choix initiaux, ils seront récompensés par des gestes commerciaux, « à l’intérieur du stade ». « Il faut que l’on soit persuasif », note Jean-Pierre Massines. « Celui qui n’a pas de place de parking, il faut le décourager de venir en voiture », ajoute Yannick Jacob, le directeur des mobilités à la métropole. Des « discussions » sont également en cours, avec les communes qui pourraient être impactées, pour « mobiliser leurs polices municipales pour faire en sorte que l’on essaie de limiter ces désagréments, voire qu’on les fasse disparaître ». Un parking dédié au covoiturage sera également mis en place, dans le nouveau stade.