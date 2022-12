C’est une page qui se tourne pour tous les amoureux des attaques en danseuses, surtout quand elles sont vouées à l’échec. Pierre Rolland (36 ans), qui confiait à 20 minutes il y a quelques semaines sa joie de rempiler pour une dernière année dans le peloton, a annoncé qu’il prenait sa retraite après 16 ans de bons et loyaux service.

« Je ne vais pas contre les choses »

« Je vois des gens autour de moi, dont certains qui me connaissent à peine, qui sont tristes pour moi. J’ai envie de leur dire "ne soyez pas tristes pour moi, parce que je ne le suis pas". Je suis content de ces 16 années. C’est le destin qui a décidé de cela et je ne vais pas contre les choses », a expliqué à Eurosport l’ancien leader d’Europcar lors de ses plus grandes années, en référence à la fin d’activité de l’équipe B & B de Jérôme Pineau, qui ne repartira pas en 2023.









Inoubliable vainqueur à l’Alpe d’Huez en 2011, soutien infatigable de Thomas Voeckler, Rolland a incarné une forme de panache à la française avant l’éclosion de la génération Pinot-Bardet, capable d’obtenir des résultats encore très récemment. Contacté par plusieurs formations, celui qui avait terminé 4e du Giro en 2014 a préféré laisser la place à ses jeunes équipiers sur le carreau : « J’ai préféré leur conseiller de recruter tel ou tel coureur de l’équipe (B & B), plus jeune, plutôt que de chercher à me caser à tout prix. J’ai déjà eu l’occasion de faire mes preuves. Et je ne me voyais pas redécouvrir une nouvelle structure. J’ai des projets dans le monde du cyclisme. Je ne peux pas encore en dire plus ». On a hâte de savoir, quand même.