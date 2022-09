Ils reviennent ! Après l’incroyable succès de la saison 1, les journalistes du service des sports de 20 Minutes ont décidé de répondre à l’appel populaire réclamant à cor et à cri une suite à leur immersion sur Twitch. Bon, tout ça est certainement un brin fantasmé, mais le fond de l’affaire est là : notre émission « Les croisés tu connais », avec ses débats pleins de mauvaise foi sur l’actu sportive et ses quiz que vous ne verrez nulle part ailleurs, est de retour ce jeudi.

Au menu, du gourmand comme on aime. Notre fine équipe reçoit un prestigieux invité en la personne de Pierre Rolland. Même si vous n’êtes pas un amateur éclairé de cyclisme, vous avez forcément déjà vu une de ses attaques sur le Tour de France. On va causer Mondiaux avec le coureur de l’équipe B & B Hotels, avant une deuxième partie d’émission consacrée à l’équipe de France, aux déboires de la FFF et à l’incroyable affaire Aminata Diallo.

Rendez-vous à 17h00 sur notre chaîne Twitch pour nous suivre (et participer en commentant ou en posant vos questions).