Avec trois succès en poche et 91 points d’avance sur Francesco Bagnaia en juin dernier, Fabio Quartararo semblait filer tout droit vers un deuxième sacre mondial de rang en Moto GP. C’est pourtant bien le pilote italien de Ducati qui est officiellement devenu champion du monde ce dimanche à Valence (Espagne). Pour la première fois de sa carrière, il a obtenu à 25 ans cette consécration à l’issue d’un ultime Grand Prix remporté par Alex Rins (Suzuki). Sur le circuit Ricardo Tormo, Francesco Bagnaia a terminé 9e de la course, derrière son dernier rival au championnat Fabio Quartararo (4e).

Mais le Français de Yamaha devait absolument remporter le Grand Prix de Valence pour espérer conserver sa couronne mondiale. Parti 8e sur la grille, Bagnaia a limité les risques en course malgré un léger accrochage avec Quartararo en début de GP, où il a perdu un morceau de carénage. Avec ce titre, « Pecco » devient le premier champion italien depuis la légende Valentino Rossi (en 2009), auprès de qui il s’est formé, et le premier pilote Ducati titré depuis l’Australien Casey Stoner en 2007.





La plus grande remontée dans la catégorie reine

Bagnaia revient donc de loin cette saison : après un début d’année gâché par plusieurs erreurs (chutes au Qatar, au Mans, en Catalogne et en Allemagne), le Turinois a inversé la tendance en milieu de saison et a acquis le titre au prix d’un incroyable retournement de situation au championnat. Au plus bas après le GP d’Allemagne en juin, il reconnaissait même qu’il était « presque impossible » pour lui de se battre pour le titre.

Mais la confiance revenue, « Pecco » a entamé la plus grande remontée dans la catégorie reine depuis l’introduction du système de points actuel en 1993. Le tout en raflant au passage quatre victoires consécutives et huit podiums en dix GP.