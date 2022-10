« Have a break » pour Fabio Quartararo. « Have a Kit Kat » pour Thomas Maubant. Le pilote français de Moto GP avait bien besoin de l’humour de son « helper » après sa contre-performance lors du Grand Prix de Thaïlande. Le pilote Yamaha n’a pas pu faire mieux qu’une 17e position, l’une de ses pires courses, quand Francesco Bagnaia revenait à seulement deux petits points au championnat du monde à la faveur de sa 3e place.

Une pause était donc clairement nécessaire pour le champion du monde en titre. « Je suis allé avec des amis à Sydney, à Melbourne, on s’est bien amusés. Je n’avais pas véritablement besoin de faire un break mais je voulais ne penser à rien d’autre qu’à m’amuser. J’avais envie de passer du temps comme ça », a confié Fabio Quartararo dans un entretien à L’Equipe, vendredi.

« L’erreur » de Quartararo et de son chef mécanicien

Une prise de parole qui vient interrompre deux semaines de silence, alors que Fabio Quartararo ne s’était pas présenté devant les médias à l’issue de sa contre-performance en Thaïlande. Il s’est « excusé » pour cette « erreur », un comportement qu’il a adopté pour « ne pas parler mal de l’équipe ».





Francesco Bagnaia, le pilote Ducati, revient très fort sur le champion du Monde en titre, Fabio Quartararo, depuis la pause estivale. - Sofascore

Diego Gubellini, son mécanicien en chef, a reconnu avoir fait une erreur sur la pression des pneus de la Yamaha, en Thaïlande. Comme si le Français avait besoin de ça, alors que son avance au championnat du monde sur Francesco Bagnaia, son principal concurrent, fond comme neige au soleil depuis le retour de la pause estivale. A cause d’une moto qui manque clairement de puissance en ligne droite, « c’est comme être derrière une porte, bloqué », décrit-il, avant de se rassurer : « Si je me rappelle bien, je suis encore premier au championnat. »

« Pecco a suffisamment de talent pour gagner seul »

S’il est bien premier au classement, il est tout de même seul face à une horde de Ducati. Celle de Bagnaia, donc, mais pas seulement. Johann Zarco, l’autre pilote français du plateau qui court chez Pramac Racing, une écurie satellite de Ducati, a admis avoir des consignes d’équipe depuis le Grand Prix de Misano, le 4 septembre, pour ne pas déranger Pecco Bagnaia. Troisième dans les derniers tours en Thaïlande, le Français n’avait pas attaqué l’Italien, alors qu’il pouvait viser la victoire. « Ils ont pratiquement la moitié du championnat, on a vu récemment qu’ils jouaient un peu avec tous les teams. Je pense que Pecco a suffisamment de talent pour gagner tout seul », a regretté Quartararo, qui juge le comportement de Zarco « pas top ».

Le pilote Yamaha veut s’appuyer sur l’expérience de son titre de champion du monde glané la saison précédente, et sur un changement de stratégie au sein de son écurie : « On ne pense plus au championnat, mais aux courses », expose-t-il. Et il n’en reste plus que trois. Le sprint final est lancé ce dimanche, en Australie.