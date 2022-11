On le savait en bout de course, mais l’annonce reste pour le moins inattendue, comme ça entre deux matchs de début novembre. Gérard Piqué a annoncé ce jeudi sa retraite, à l’âge de 35 ans. Le défenseur espagnol, figure majeure du FC Barcelone depuis 15 ans, disputera le dernier match de son immense carrière ce week-end, face à Almeria. « Depuis tout petit je ne voulais pas être footballeur, je voulais être joueur du Barça. Maintenant que les rêves de ce garçon sont devenus réalité, il est temps de boucler ce cercle. J’ai toujours dit qu’après le Barça, il n’y aura plus d’autre équipe et c’est comme ça que ce sera. Ce samedi sera mon dernier match au Camp Nou », a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur son compte Twitter en fin de journée.





Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022



Le Catalan a gagné tout ce que peut espérer remporter un footballeur, aussi bien en club qu’en sélection. Triple vainqueur de la Ligue des champions (dont une avec Manchester United, où il a lancé sa carrière avant de revenir dans son club de coeur), sacré huit fois champion d’Espagne (on vous passe les Coupes du monde des clubs et les Supercoupes d’Europe), il était aussi un cadre de l’équipe d’Espagne archi-dominante du tournant des années 2010, championne du monde et championne d’Europe en l’espace de deux ans.

Il disputera un 622e et dernier match sous les couleurs blaugrana samedi soir, chez lui au Camp Nou. Il pourra ensuite s’adonner à sa carrière d’homme d’affaires, voire de politicien. Avec le Catalan touche-à-tout - pour le meilleur et pour le pire –, on ne serait surpris de rien. « Je vais devenir un fan de plus, et je vais supporter l’équipe et je transmettrais mon amour du Barça à mon fils, a-t-il dit concernant ses aspirations immédiates. Et tôt ou tard, je reviendrai. »