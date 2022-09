Les 20.000 spectateurs du High Five Festival d’Annecy ont beau être rompus aux projets de freerideurs plus déments les uns que les autres, ils risquent d’être bluffés en découvrant le ski fauteuil freestyle. L’athlète handiski américain Trevor Kennison (30 ans) sera en effet pour la première fois de sa vie en France, samedi (21h45), afin de présenter un extrait de son long métrage Full Circle, dont la sortie définitive est prévue pour 2023. Les spectaculaires figures en haute altitude inhérentes au freestyle prennent encore une toute autre dimension en uniski.

S’il brille désormais dans ce monde du sport extrême, grâce notamment à sa performance inédite pour un athlète handisport dans le mythique Couloir de Corbet à Jackson Hole (Wyoming) en 2019, puis à un bond d’une vingtaine de mètres sur le Big Air des derniers X Games d’Aspen (Colorado), Trevor Kennison n’a véritablement découvert la discipline qu’il y a six ans.

Il est resté allongé dans la neige pendant 3h30

Et pour cause, celui qui réside aujourd’hui à Winter Park (Colorado) a été durant toute son adolescence un sportif « bon partout », que ce soit en football, basket, baseball, snowboard et natation. Plombier depuis quatre années, ce fils de marathoniens voit sa vie basculer en novembre 2014 (à 22 ans), lors d’une sortie en snowboard avec deux amis à Vail Pass (3.250 m d’altitude, Colorado).

Mon snow a tapé le sol au moment de décoller et je me suis envolé tel Superman, sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. J’ai violemment atterri et je me suis fracturé deux vertèbres. Il y avait une énorme tempête, donc j’ai dû rester allongé dans la neige pendant 3h30, sans pouvoir bouger, le temps que les secours me retrouvent. J’ai lutté pour rester éveillé car j’avais la sensation que si je fermais les yeux, je ne me réveillerais jamais. »

Trevor Kennison va découvrir la France cette semaine, à l'occasion du High Five Festival d'Annecy. - Josh Berman/Level 1

Du handibasket à l’uniski

Opéré en urgence, Trevor Kennison a perdu l’usage de ses jambes dans ce terrible accident. « Quand j’étais allongé dans la neige, je ne pensais pas encore à la perspective de me retrouver dans un fauteuil roulant, de perdre mon travail de plombier, le snowboard, toutes ces choses que j’aimais tant, confie-t-il. D’un coup, il m’a fallu apprendre à vivre au quotidien en fauteuil avant d’envisager, six mois plus tard, de faire du handibasket dans un centre de soins. »

La voie de ce sportif à l’énergie débordante, qui a toujours été passionné par le basket, semble trouvée. Mais sa sœur Ashley insiste pour qu’il vienne essayer l’uniski à Aspen, près d’un an après sa chute. « La première fois, j’étais perdu, je ne savais pas comment tourner et j’avais l’impression que j’allais foncer dans les arbres, sourit-il. Mais je suis rapidement devenu accro. »

Trevor Kennison est devenu un spécialiste des backflips. - Josh Berman/Level 1

« Pourquoi attendre les courses pour descendre les montagnes ? »

Trevor Kennison passe donc le plus clair de son année 2016 à aller rider avec son beau-frère et il se fixe un nouveau but : « Je voulais participer aux Jeux paralympiques en ski, mais le truc, c’est qu’il n’existait déjà plus que les épreuves de courses. Pendant trois ans, j’ai gagné quelques trophées aux Etats-Unis. Mais je continuais le freeski dès que je le pouvais. Je suis comme ça, très indépendant. On a des montagnes magnifiques, alors pourquoi attendre les courses pour toutes les descendre ? Mon objectif est davantage devenu de faire des backflips que de viser les JO ».

Une wildlife qui va lui permettre de gagner le respect des plus grands freerideurs du circuit, à commencer par le célèbre Tanner Hall, multi-vainqueur des X Games, qui relaie les vidéos de ses envolées. Si bien qu’en 2019, Trevor Kennison se décide à consacrer tout son temps au ski fauteuil, avec lequel il réalise des figures qu’il n’avait encore jamais envisagées lorsqu’il était un snowboardeur valide. « Faire des double backflips en uniski, c’est du jamais vu, s’enthousiasme Rafael Regazzoni, programmateur du High Five Festival, qui tenait à l’inviter cette semaine en Haute-Savoie. Il y avait déjà eu un peu de boardercross en fauteuil aux X Games, mais pas de tels sauts sur un Big Air. Il suffit de voir le respect que lui montre les plus grands skieurs freestyle du monde pour comprendre où se situent ses performances. »

La découverte de l'uniski, en fin d'année 2015, a constitué un tournant dans la vie de Trevor Kennison. - Josh Berman/Level 1

« Je me suis libéré de quelque chose »

« Beaucoup de monde autour de moi m’a répété que c’était totalement fou de tenter de vivre de ça, poursuit-il. Pour moi, ce n’est pas plus risqué que pour un valide, je ne tente rien de stupide. Mais dès que je me suis mis à faire des sauts et à réaliser toutes ces figures, mon père et ma sœur ont essayé de m’inciter à trouver "un vrai boulot". » Celui qu’a choisi l’Américain le conduit en 2020 à Vail Pass, pour son premier retour sur les traces de son accident.

Ça a été un jour magique, tellement riche en émotions. Ça avait tant de sens pour moi. J’ai perdu l’usage de mes jambes et de tant d’autres fonctions de mon corps. C’était donc incroyable d’être capable de revenir, six ans plus tard, et d’y réaliser une figure que moins de dix athlètes au monde ont réussie [il la garde secrète]. J’étais nerveux comme jamais mais j’avais besoin d’être là, pour moi, pas pour les sponsors, les fans ou ma famille. C’est comme si je venais pour accepter pour de bon ma blessure. Je me suis libéré de quelque chose, c’est le Full Circle, man. »

Plus qu’un spectaculaire film de ski, celui-ci est selon lui « un touchant documentaire dont l’histoire est beaucoup plus grande que moi ». Rafael Regazzoni en est persuadé : « Tous les festivaliers ne vont parler que de son histoire ce week-end, d’autant qu’ils vont découvrir face à eux un gars avec une attitude et une vibe incroyables ». Trevor Kennison rêve justement, avec son parcours, de « donner de l’espoir », à Annecy et partout dans le monde. Tout en se projetant à nouveau sur ses envies de Jeux paralympiques avec la Colombie, le pays de sa maman : « Enfant, je voulais participer aux JO en natation. Finalement, ce sera peut-être un jour les Jeux paralympiques en ski race ». Une trajectoire improbable qui le pousse à se sentir « chanceux ». Vous avez dit leçon de vie ?

Toutes les informations sur le High Five Festival, qui se déroule du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre à Annecy sont à découvrir ici.