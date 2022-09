On l’avoue, on s’attendait à bien mieux que ce « beau visage » (dixit Jordan Veretout au coup de sifflet final) soi-disant montré par l’Olympique de Marseille mardi soir. Certes, il s’agissait du récent vainqueur de la Ligue Europa en face, mais l’Eintracht Francfort avait repris la saison en galérant en Bundesliga (11e) et en se prenant une claque à domicile en C1 (0-3 contre le Sporting Portugal). Une méforme qui n’a pas empêché les Allemands de l’emporter (0-1) quasi logiquement au Vélodrome, face à un OM en panne d’idées et de folie.

Comme après chaque match de Ligue des champions, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs marseillais qui ont participé à la rencontre du soir. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, c’est à vous de jouer.









Merci d’avoir participé à la notation des joueurs. On vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre de Ligue des champions de l’OM, le 4 octobre prochain (18h45) contre le Sporting Portugal.