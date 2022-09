Au stade Vélodrome,

L’Olympique de Marseille a été méconnaissable mardi soir sur sa pelouse du stade Vélodrome en s’inclinant 1 but à 0 face à l’Eintracht Francfort lors de la 2e journée de ligue des Champions. Les Marseillais ont encaissé un but gag juste avant la mi-temps (43e), sans être jamais capables de revenir dans le match. Une défaite qui fait très mal d’un point de vue comptable, puisque le Sporting Portugal a battu Tottenham (2-0) dans l’autre match du groupe.

Une ouverture du score gag

Un but stupide, qui plus est au pire moment. On sentait les Marseillais en difficulté en première mi-temps, mais on ne pensait pas qu’ils encaisseraient un but de la sorte. Sur une attaque allemande, c’est Valentin Rongier qui offre malencontreusement une passe décisive à Jesper Lindstrøm en voulant s’interposer. Le milieu de terrain était pourtant loin d’être le pire sur le terrain, à la différence de Payet ou Gerson. Un but encaissé à la 43e minute juste avant de rentrer aux vestiaires, difficile de faire pire d’un point de vue mental. La seconde mi-temps a confirmé, l’OM a été de pire en pire avec beaucoup trop d’approximations dans les passes ou les interventions défensives. Et ni Rongier (66e), décidément, ou Suarez (70e), n’ont réussi à offrir l’égalisation à leur équipe.

Une défaite qui fait très mal

Cette égalisation qui n’est jamais venue aurait pu permettre aux Marseillais d’éviter de déjà, ou presque, tirer un trait sur cette campagne de ligue des Champions. Après la défaite inaugurale, et cruelle à Tottenham (2-0), et celle-ci plus logique, les joueurs d’Igor Tudor sont derniers de leur groupe, avec 0 point. Surtout qu’un peu plus tôt dans la soirée le Sporting a battu les Anglais (2-0) et caracole en tête avant une double confrontation contre l'OM.

Du grabuge en tribune

C’est simple, à chaque fois qu’on a jeté un coup d’œil vers le parcage visiteurs pendant le match, des projectiles volaient de leur tribune vers le virage nord. Les esprits se sont un peu chauffés en tout début de match avec des jets de feux d’artifice des deux côtés, avant de relativement se calmer pendant la rencontre, jusqu’au deuxième but allemand, finalement annulé pour une position de hors-jeu (79e) . Plus tôt, des supporters allemands ont fait des saluts nazis dans les coursives du stade, en direction des supporters marseillais. Ils sont en cours d’identification. Au total 14 personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles, détention de fumigènes, violences sur personne dépositaire de l'autorité, usage de laser, introduction d'arme et pour violences volontaires.