Le match n’a pas encore eu lieu sur le terrain mais il a démarré dans les rues marseillaises. Lundi soir, sept supporters de l’OM et un supporter de l’Eintracht Francfort ont été interpellés par les forces de l’ordre, a appris 20 Minutes Marseille auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Un supporter francfortois et un supporter marseillais ont été arrêtés après une rixe qui a opposé deux groupes d’une dizaine de supporters chacun sur le Vieux-Port, selon cette même source. Plus tôt, quatre supporters de l’OM ont été interpellés pour port d’arme prohibé. Un cinquième supporter marseillais a été arrêté pour un outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

Le match qui oppose Marseille à Francfort ce mardi soir au stade Vélodrome dans le cadre de la Ligue des champions s’annonce à haute tension. Après les graves incidents du match Nice-Cologne jeudi dernier, la venue de nombreux supporters allemands à Marseille inquiète.