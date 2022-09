« Plus de 30.000 vues et 200 commentaires en une heure ! » « On partage tous les jours des contenus choquants, on ne pensait pas que ce post allait prendre une telle ampleur », confie ce vendredi Céline Albinet, directrice de Clean my Calanques. La vidéo, il faut le dire, s’attaque à un symbole fort : le restaurant Mc Donald’s du Vieux-Port à Marseille.

Tournée par un bénévole de l’association, elle montre un employé en train de vider un gros bidon blanc de liquides en pleine rue. Elle est publiée sur l’Instagram, d’abord en story puis, devant le nombre de partages, en post avec ce commentaire : « On vous dérange pas trop à jeter votre vieille huile de fritures dans les canalisations ? ».

Vous êtes sérieux @McDonalds vieux port?? Vous jetez l’huile de friture dans la rue? A deux pas du port?

Les engagements pour l environnement, votre com bien marketée c’est du flan en fait?

Nous n'allons pas en rester là.@CleanMyCalanque @cjuste13 pic.twitter.com/0aIiQSaJNf — Rebecca Bernardi ☀️ (@RebBernardi) September 8, 2022



Des restes de boissons plutôt que de l'huile?

Sur Twitter, Rebecca Bernardi, élue en charge du commerce, partage la vidéo et promet « de ne pas en rester là ». Entre-temps, Clean My Calanques a dépublié le post pour « ne pas faire de fake news ». Parmi les commentaires, d’anciens employés McDo ont expliqué que ce bidon ne contenait pas d’huile de fritures mais les restes de boissons, vidés par les clients avant de jeter leur gobelet à recycler. L’indignation reste toutefois totale : « Ce n’est pas parce que c’est moins nocif que c’est moins scandaleux, on ne peut pas faire ça, cela va directement dans le Vieux-Port et dans la mer », réagit Céline Albinet.

Côté mairie, le dossier a été transmis à Christine Juste, adjointe à l’environnement, qui compte bien demander des comptes au McDo Vieux-Port, selon elle le « plus gros franchisé de Marseille ». « Que ce soit de l’huile, du jus de café, des boissons, de l’eau de vaisselle, c’est interdit de jeter dans le caniveau, ici commence la mer, s’indigne-t-elle. Là c’est un symbole, mais McDo est un problème parmi d’autres. » Elle rappelle par ailleurs l’obligation légale, pour le franchisé, de « nettoyer tout autour ses déchets dans un rayon de 300 mètres ». A voir les sacs et gobelets de la marque qui débordent les poubelles alentour, le respect de cette règle interroge.