« Qu’on me traite de fou, d’imbécile… Maintenant, je suis MacGyver ! Que Karine Lacombe me décerne le prix d’homme le plus fou, ce n’est pas très gentil. Mais ça, c’est de l’autre côté de la ligne blanche. Dire que quelqu’un a fait un faux témoignage devant l’Assemblée nationale, ça rentre dans l’ordre de l’insupportable. » A la barre du tribunal correctionnel de Marseille, Didier Raoult ne cache pas son agacement. Ce vendredi matin, le célèbre professeur marseillais s’est présenté devant la 11e chambre correctionnelle, en tant que partie civile dans une affaire de diffamation qui l’opposait à Karine Lacombe et Europe 1. Lors d’une interview accordée en juillet 2020 à la radio, l’infectiologue et cheffe de service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) avait en effet déclaré que, « des actions en justice [contre Didier Raoult N.D.L.R.] pour mensonge devant la commission parlementaire sont en cours ».









La médecin faisait référence à l’audition de Didier Raoult par l’Assemblée nationale quelques semaines plus tôt, au cours de laquelle le directeur de l’IHU de l’époque affirmait que le taux de mortalité lié au coronavirus était plus important à Paris qu’à Marseille. En filigrane se trouve également un courrier de Martin Hirsch, le directeur de l’AP-HP, adressé quelques jours après l’audition du professeur marseillais, au président de l’Assemblée nationale dans lequel il estimait que les propos de Didier Raoult « semblaient s’apparenter à un faux témoignage ». Des déclarations qui ont conduit Didier Raoult à porter plainte contre Martin Hirsch pour « dénonciation calomnieuse ».

Didier Raoult est descendu de son piédestal

« Je n’ai pas menti devant l’Assemblée nationale, peste Didier Raoult à la barre. Je ne suis pas fou. Je suis enregistré. » Et d’ajouter : « Je ne regarde pas la télévision. Je n’écoute pas la radio. Je ne lis pas la presse générale. Mais quand j’ai appris ça, c’était la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il y a une limite à raconter sur les ondes que Monsieur Raoult ment devant l’Assemblée nationale. Ça, c’est trop. »

« Le problème ce n’est pas tant d’avoir parlé de "mensonges ", c’est de faire penser qu’il y avait des actions en justice en cours », quelque chose qui « reste dans l’oreille de l’auditeur », selon l’avocat de Didier Raoult, Me Brice Grazzini. Pour ce dernier, le préjudice moral de son client est « énorme ». « Je parle des étudiants. Je parle des autres professeurs. Je parle du monde de la science. On dit que Didier Raoult est descendu de son piédestal, lui, un des chercheurs les plus publiés au monde. Il est systématiquement attaqué. Ça a ouvert les portes de pleins de choses. Ça a été le signal de départ de tellement de choses derrière. Tout ça continue aujourd’hui et je ne peux pas l’évaluer. Je vous demande donc de renvoyer sur intérêt civil. » L’avocat a réclamé par ailleurs le versement de 10.000 euros à titre provisionnel pour son client

« Il me semble que Didier Raoult porte atteinte à la liberté d’expression en interdisant toute forme de critique les propositions scientifiques qu’il a proposées, alors même que Madame Lacombe est systématiquement l’objet d’attaques qui remettent en cause sa probité scientifique », tance l’avocate de l’infectiologue, Me Maud Sobel. Et d’accuser Eric Chabrière, un proche de Didier Raoult, de harceler quotidiennement sa cliente sur les réseaux sociaux depuis le dépôt de plainte. « Il la menace, dit qu’elle n’est pas très "fut fut". Une prose indigne de la communauté scientifique, et même de la main d’un adolescent sur Twitter. » Les avocats de Karine Lacombe et d’Europe 1 ont demandé la relaxe. Le tribunal rendra son délibéré le 22 novembre.