Au stade Vélodrome,

Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont encore en train de célébrer le but d’Alexis Sanchez (26e), mais Léo Balerdi a déjà le masque. L’Argentin sait qu’Igor Tudor va profiter de ce but pour le remplacer. Et avant même l’engagement, le voilà contraint de laisser sa place à Nuno Tavares. Cruel pour un jeune joueur de 21 ans, après moins de trente minutes de jeu. Mais logique après son début de match catastrophique : Aucun duel gagné, aucune interception, aucun dégagement pour neuf ballons perdus et un carton jaune.









Interrogé sur ce choix en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a admis avoir fait « quelque chose » qu’il « n’aime pas faire » : « Ce n’est pas parce qu’il a mal joué, mais parce qu’il avait déjà un carton. L’arbitre avait le carton facile, je ne voulais pas qu’il se fasse expulser », a-t-il tempéré. Pourtant, le Croate ne fait pas d’état d’âme au moment de faire des choix, quand tant d'entraîneurs attendent a minima la mi-temps pour changer un joueur qui est en train de faire couler son équipe.

La gestion de Dimitri Payet

Comme celui de laisser encore une fois Dimitri Payet sur le banc. Absent lors de la victoire à Auxerre le week-end dernier (2-0) à cause d’une blessure au mollet, Dimitri Payet était bien dans le groupe pour le déplacement à Tottenham. Mais l’idole des supporters n’est pas rentrée en jeu, pas plus que samedi soir contre Lille. Là aussi, Igor Tudor a été sollicité pour justifier son choix. Et après avoir montré des signes d’agacements, « j’ai fait trois interviews ce soir, et à chaque fois on m’a posé cette question sur Payet. Ça devient un peu répétitif », le géant croate s’est montré plus prolixe.

« Tout le monde est important, surtout quand on joue tous les trois jours. Vendredi on a eu une conversation et je lui ai expliqué mon plan. Celui de ne pas le faire débuter contre Lille, mais je lui ai dit qu’il commencera contre Francfort en ligue des Champions. C’est un joueur qui a toujours bien fait, qui joue bien, il est fort. Donc j’attends forcément beaucoup de lui. Il se sent bien, est positif à l’entraînement, donc j’ai hâte de le voir jouer dans trois jours », a-t-il ensuite développé.

A voir Dimitri Payet célébrer cette victoire avec ses coéquipiers, avant de les accompagner saluer le public, il semblerait qu'il accepte ces choix d’Igor Tudor, lesquels ont finalement permis à l’Olympique de Marseille de retourner une situation bien mal embarquée, pour finalement battre Lille (2-1). Et surtout de remonter à la 1ère place de Ligue 1, à égalité de point avec le PSG. De quoi se mettre en confiance avant d’accueillir Francfort en ligue des Champions, un match encore plus important que celui contre Lille. Et pour lequel l’entraîneur de l’OM devra encore faire des choix forts avec la suspension de Mbemba, et la blessure de Gigot. De quoi voir Balerdi jouer plus de 30 minutes mardi ?