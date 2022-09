Mais qui arrêtera les Lensois ? Les Sang et Or se sont emparés provisoirement de la tête de la Ligue 1 vendredi soir, après leur difficile succès face à Troyes (1-0), dans l’ambiance brûlante du stade Bollaert, en ouverture de la septième journée. Dominateur mais pas en réussite, le Racing a tout de même réussi à engranger un nouveau succès, son cinquième de la saison, grâce à un but de son défenseur central autrichien Kevin Danso (39e).





1.64 - Après sa victoire contre Troyes, Franck Haise devient l'entraîneur de Lens ayant la moyenne de points la plus élevée de l'histoire du club en Ligue 1, à égalité avec Daniel Leclercq (1,64 point par match). Druide. #RCLESTAC pic.twitter.com/12tuFMIcO3 — OptaJean (@OptaJean) September 9, 2022







« C’est presque une soirée parfaite, car il y a la blessure importante de "Jo" [le défenseur Jonathan Gradit, victime d’une fracture d’une clavicule], a lâché l’entraîneur Franck Haise. On a fait un match solide, ne pas prendre de but c’est une bonne chose. 17 points à la 7e journée, ce n’est pas anodin, mais la saison est très très longue donc on va rester tranquille ! »

15 matchs sans défaite

Les Artésiens ont prolongé leur série d’invincibilité qui atteint désormais 15 matchs. Ils n’ont pas été aussi flamboyants que lors de leur dernière sortie à domicile face à Lorient (5-2), mais ils ont assuré l’essentiel face à des Troyens accrocheurs, 11es avec 7 points.









Avec 17 points au compteur (cinq victoires, deux nuls), les Lensois se sont installés dans le fauteuil de leader du championnat au moins pour quelques heures, avec une longueur d’avance sur le Paris Saint-Germain et Marseille, qui affrontent respectivement Brest et Lille samedi.