FC Lorient - OL EN DIRECT : L'inévitable Lacazette sort les Lyonnais de la galère (1-1)…

: Hello les 20 Minutos, remballez vos binious, le festival Interceltique est officiellement terminé. On va donc enfin avoir droit à une pelouse digne de ce nom, et à cette petite opposition sympathique entre Lorientais et Lyonnais. D’un côté, on a la belle surprise de l’été, des Merlus 6es qui nous régalent avec leur nouveau coach Régis Le Bris. Et de l’autre un OL jusque-là régulier (OK on est encore en plein été) et plein de maîtrise lors de son 4e succès de rang à domicile, samedi face à Angers (5-0). Les joueurs de Peter Bosz vont tenter de confirmer cette belle dynamique (la meilleure depuis l’arrivée du Néerlandais en juin 2021), ce mercredi (19 heures) en Bretagne. En cas de succès sur ce match en retard de la 2e journée, l’OL serait deuxième de Ligue 1 (à égalité avec le PSG et l’OM). Ça commencerait à avoir de la gueule quand on repense à la dernière saison galère conclue à la 8e place.

» Allez, avant de vous régaler avec le retour de la Ligue des champions pour l’OM (21 heures à Tottenham), venez vivre ce bon petit match de haut de tableau de Ligue 1 à partir de 18h45, avec coup d’envoi à 19 heures.