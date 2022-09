Des incidents entre supporteurs de Tottenham et de l’OM se sont produits mercredi soir après le coup de sifflet de la rencontre, comptant pour la 1re journée de Ligue des champions. D’après les témoignages et les vidéos de surveillance, ils ont commencé à l’initiative des fans du club marseillais, qui ont tenté d’aller en découdre dans la tribune avec leurs homologues anglais.

Une fois le coup de sifflet final donné, ils ont arraché une banderole arc-en-ciel aux couleurs de Tottenham, avant de jeter des bouteilles en direction des Anglais. Un fumigène a également été jeté depuis le parcage marseillais.

Un policier blessé

Ce jeudi, l’UEFA a ouvert une enquête. L’OM pourrait être sanctionné, mais ne risque pas de match à huis clos, malgré celui avec sursis dont il avait été puni après les débordements contre Feyenoord, en fin de saison dernière. Un incident impliquant des supporteurs se produisant à l’extérieur « induit une sanction du parcage visiteur pour le ou les prochains matchs à l’extérieur », a précisé un membre de l’UEFA à RMC.

Quoi qu’il en soit, on a appris ce jeudi que cinq supporteurs marseillais avaient été arrêtés par la police anglaise après la rencontre, comme le rapporte le média The Athletic. « Pendant le match, des projectiles ont été lancés à plusieurs reprises. Un policier a été blessé lors d’une arrestation et a subi une fracture de la main. Il y a eu de graves désordres à la fin du match et des officiers supplémentaires ont été déployés pour rétablir et maintenir l’ordre », a déclaré la police.