Ce n’est quand même pas fréquent de voir le finaliste de la Ligue des champions se faire dézinguer pour son entrée en lice dans la compétition quatre mois plus tard. C’est la mésaventure qui est arrivée mercredi soir aux Reds, qui n’ont pas vu le jour à Naples (3-0 à la pause, 4-1 au final). Dans un stade Diego Armando Maradona survolté, les coéquipiers de Mohamed Salah ont pris l’eau de toute part, avec au passage un but de l’ancien Marseillais Zambo Anguissa (2-0, 31e). Déjà distancé en Premier League, avec une surprenante 7e place et seulement deux victoires en six journées, Liverpool signe donc un sale début de saison.





⚡ Naples donne une leçon à Liverpool ! pic.twitter.com/ojya8gpRFo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 7, 2022







Au vu de la qualité de son groupe de Ligue des champions, avec aussi les Glasgow Rangers et surtout l’Ajax Amsterdam (vainqueur 4-0 mercredi), les Reds pourraient être amenés à batailler pour se qualifier pour les 8es de finale de l’épreuve. Leur entraîneur Jürgen Klopp n’a pas épargné son groupe, mercredi soir au micro de BT Sport : « On sert deux buts sur un plateau à Naples. Nous n’avons été présents ni défensivement, ni offensivement. Jusqu’à ce que Thiago Alcantara entre en jeu, je ne me souviens pas avoir vu un seul contre-pressing. C’est une pilule très dure à avaler ».





Le coach allemand, vainqueur de la C1 en 2019 et de la Premier League en 2020, a ensuite reconnu que son équipe avait été « mauvaise », avant de se fendre d’une analyse intéressante : « Nous devons nous réinventer ». Entre le départ cet été de Sadio Mané, le début de saison délicat de Mohamed Salah (2 buts en 7 matchs), ou encore les déboires défensifs de plus en plus criants de Trent Alexander-Arnold, Jürgen Klopp a des dossiers brûlants à régler pour tenter de relancer des Reds qu’on avait rarement vus aussi apathiques qu’à Naples.