Et au bout de la nuit, la lumière est venue d’Antoine Griezmann : le Français a jailli à la dernière seconde mercredi pour offrir un premier succès inespéré en Ligue des champions aux Colchoneros, qui ont longtemps souffert face au FC Porto (2-1). Entré comme d’habitude à l’heure de jeu, « Grizou » a marqué d’une tête sur corner au bout du temps additionnel (90e+11), pour offrir la victoire aux Rojiblancos dans une fin de match complètement folle. Les Madrilènes avaient ouvert la marque quelques minutes auparavant par Mario Hermoso (90e+1) sur un tir dévié qui a lobé Diogo Costa, avant que le défenseur espagnol ne provoque ensuite un penalty dans sa surface converti par Matheus Uribe (90e+6).

Coincé au milieu de l’imbroglio entre l’Atlético et le Barça concernant son contrat, et cantonné de ce fait à un rôle de remplaçant depuis le début de saison, « le Petit prince » inscrit son troisième but de la saison en cinq entrées en jeu. Il avait déjà offert le succès à l’Atléti il y a deux semaines à Valence (1-0).





« Ce n’est pas entre mes mains… J’en voudrais plus, mais je vais tout donner sur les minutes que l’on me donne. Je suis très heureux ici. Tout ce que je veux, c’est tout donner pour le club, pour le Cholo (son entraîneur, Diego Simeone), pour les supporteurs. Et profiter », a réagi « Grizou » au coup de sifflet final.

« Je l’aime beaucoup. Et en plus de mon affection pour lui, par ses buts, il est l’un des joueurs les plus importants de l’Atlético. Quand il entre, il est toujours important. On verra comment l’utiliser… Il a encore été excellent sur ces trente minutes jouées, peut-être meilleur que s’il avait joué soixante minutes », a glissé Diego Simeone après la rencontre.

Des sifflets à l’ovation

Griezmann a ainsi sorti les Rojiblancos d’une nouvelle situation compliquée, alors que l’équipe avait offert une prestation insipide devant un Metropolitano mécontent, qui n’avait pas hésité à accompagner la sortie de la pépite portugaise Joao Felix (70e) d’une bronca.

Copieusement sifflé par une partie du public lors de son entrée en jeu (63e) il y a deux semaines lors de la débâcle de l’Atlético 2-0 contre Villarreal, l’international français (108 sélections, 42 buts) a été ovationné de longues minutes par les supporteurs locaux après le coup de sifflet final. Avec trois buts, il est le meilleur buteur du club cette saison, sans jamais avoir été titulaire.