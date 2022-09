OM - Francfort EN DIRECT : Lindström glace le Vélodrome après une double erreur de Bailly et Rongier (0-1 à la mi-temps)...

43e : Aïe aïe aïe buuuuuuuuuuuuuuuuuuut allemand ! Lindström profite d’une double erreur de Bailly (on lui a porté la guigne) et de Rongier pour tromper Lopez livré à lui-même. Coup de froid terrible dans le Vélodrome. Pour vous décrire un peu mieux le tout, ça part d'un coup franc très lointain joué rapidement en profondeur. Eric Bailly ne repousse pas de la tête et tente un contrôle de la poitrine superflu (c'est la suite qui le dira). Kolo Muani hérite du ballon et glisse une ouverture approximative... mais Valentin Rongier (malheureux sur le coup) est sur la trajectoire, il tend la jambe et ça file parfaitement dans la course de Lindström, qui n'espérait pas un tel cadeau involontaire. Quelle cata cette tournure de match, jugez-en par vous-même avec la vidéo du but qui vient d'arriver et qu'on vous partage.





Francfort punit @OM_Officiel juste avant la pause 😱



Lindström profite d'une erreur de la défense olympienne pour crucifier Lopez et ouvrir le score #OMSGE #UCL pic.twitter.com/NkPMrMOZO6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 13, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.