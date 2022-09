OM - Losc EN DIRECT : Alexis Sanchez remet les Marseillais à flot… Suivez le match avec nous

51e : Oh Harit tout près d'un petit bijou. Il crochette son défenseur pour se remettre sur son pied droit et enroule. Chevalier détourner en corner !

29e : Mais c'est quoi cette action ? Enorme montée de Nuno Tavares, les Marseillais tirent au moins 3 fois au but, mais les Lillois se sauvent à chaque fois in extremis ! Incroyable.

25e : Egalisation de l'OM !!! Contre parfaitement mené par Harit, enfin, qui décale Under sur la droite. Le Turc centre en première attention et qui est là ? Sanchez, évidemment, pour pousser au fond !

22e : Harit n'est pas dans son assiette ce soir, et Under est transparent. Difficile pour Sanchez d'exister, donc.

2e : Premier enseignement de ce début de match, Gigot est au centre, Balerdi à droite en défense centrale. Kola est piston gauche et Guendouzi joue un peu plus bas dans le milieu.

: Vous l'attendiez tous, voici la compo d'équipe de l'Olympique de Marseille. Tudor fait beaucoup tourner, 3 jours après Tottenham, et avant Francfort. Bailly, Tavares et Payet sont sur le banc. Kolasinac, Balerdi, Under ou encore Harit sont titularisé.

20h30 : On est là, et bien là, en place depuis la tribune presse du stade Vélodrome pour vous faire vivre ce match de la 7e journée de Ligue 1 !