En 2018, Rudy Molard avait conservé le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne pendant quatre jours. Et cette année ? Le Français de 32 ans a pris les commandes ce mercredi du classement général de la Vuelta. Le coureur de la Groupama-FdJ s’est classé quatrième de la 5e étape, disputée sur 187 km au Pays basque entre Irun et Bilbao, et qui a été remportée par l’Espagnol Marc Soler (UAE).

🙌 Le Catalan devient roi du Pays Basque : Marc Soler s'impose à Bilbao et remporte la 5e étape de #LaVuelta22 ! #LesRP pic.twitter.com/TJpwu9pEVo — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 24, 2022



Rudy Molard compte plus de quatre minutes d’avance sur le favori Primoz Roglic. Le Slovène a terminé 23e de l’étape du jour, à 5 minutes et 9 secondes du vainqueur. Roglic, triple tenant du titre, s’était imposé la veille lors de la quatrième étape à Laguardia.