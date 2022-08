Joli dimanche pour l’équipe de France de nage en eau libre. Les Tricolores ont décroché trois médailles aux Championnats d'Europe de nage en eau libre, à Ostie dans la région de Rome : l’argent avec Marc-Antoine Olivier sur 10 km et le bronze à deux reprises avec Logan Fontaine, également sur 10 km puis dans le relais mixte, remporté par l’Italie de Domenico Acerenza, déjà sacré sur le 10 km.

L’Allemande Leonie Beck a été sacrée dans la course féminine du 10 km, devant l’Italienne Ginevra Taddeucci et la Portugaise Angélica André. Les Françaises Madelon Catteau (8e) et Aurélie Muller (9e), toutes deux en bronze par la suite sur le relais mixte, n’ont touché la plaque d’arrivée qu’une minute plus tard.

🏊 Deux nouvelles médailles françaises en eau libre ! Après avoir terminé 3e et 4e du 5 km hier, Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine sont médaillés d'argent et de bronze sur le 10 km 🥈🥉 #Rome2022



Pour Marc-Antoine Olivier, il s’agit de la deuxième médaille de ce rendez-vous italien après le bronze glané la veille dans le 5 km en eau libre, seulement une demi-seconde devant... Logan Fontaine, plus heureux dimanche avec lui aussi deux médailles.

Petits regrets

« Un grand sourire mais quand même une petite rancœur », a réagi au micro de France Télévisions le Français, qui était en tête dans le dernier kilomètre devant Olivier et Acerenza.

Il y avait de la houle ce dimanche sur le lieu de la compétion, mais tout de même moins que la veille, où les courses féminine et masculine du 25 km en eau libre ont été arrêtées puis annulées après plus de 3h30 de course, créant un imbroglio. Les nageurs n’avaient pas été prévenus en même temps, certains se précipitant pour toucher la plaque d’arrivée après un dernier tour, comme il est coutume de le faire lorsqu’une course est écourtée, d’autres s’arrêtant complètement.