Les hurdlers français sont à la fête. Pascal Martinot-Lagarde et Just Kwaou-Mathey ont récolté l’argent et le bronze du 110 m haies des Championnats d’Europe d'athlétisme mercredi soir à Munich. Ils ont toutefois été devancés par l’Espagnol Asier Martinez dans leur quête d’or.

Martinot-Lagarde, en 13 secondes 14 pour sa 12e médaille internationale, et Kwaou-Mathey, en 13.33 pour sa première, ont été dominés par Asier Martinez, départagé au millième de seconde avec « PML ». Le troisième français qualifié pour la finale, Sasha Zhoya, a par contre chuté et terminé 8e et dernier.

Une finale à suspense

Martinot-Lagarde, tenant du titre, a failli devancer « au cassé » Martinez, âgé de 22 ans. Mais c’est au final l’Espagnol, médaillé de bronze des Mondiaux le mois dernier à Eugene (Etats-Unis), qui a été proclamé vainqueur pour un millième de seconde. Le Français de 30 ans a une nouvelle fois conclu par une médaille en championnat une saison gâchée par plusieurs blessures et contretemps, qui ont pu expliquer son élimination en demi-finale aux Etats-Unis le mois dernier.

This finish! 🤯🤯🤯



This finish! 🤯🤯🤯

Only 0.001 separates Asier Martinez and Pascal Martinot-Lagarde in the 110m hurdles final! 😯#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/1DeAazfbbf — European Athletics (@EuroAthletics) August 17, 2022



A 22 ans, Just Kwaou-Mathey obtient une médaille de bronze qui vient récompenser la progression de celui qui est devenu cette année une référence de la discipline. Grand espoir de l’athlétisme tricolore, Zhoya a pour sa part chuté en fin de course alors qu’il ne semblait pas en mesure de jouer une médaille. C’était sa première finale à l’issue de sa première saison chez les seniors.