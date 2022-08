Certes, les Danois ne comptaient qu’un seul de leurs vice-champions olympiques à Tokyo l’an dernier dans leurs rangs. Mais les Français ont signé une superbe performance en devenant champions d’Europe de poursuite par équipes ce vendredi à Munich, en Allemagne.

🥇 Au but d'un duel épique mené face aux Danois en finale, les Français Quentin Lafargue, Benjamin Thomas, Valentin Tabellion et Thomas Denis remportent la médaille d'or de la poursuite par équipes

▶️ Le DIRECT : https://t.co/Evfzxn0QZx pic.twitter.com/EnqBoEi4e1 — francetvsport (@francetvsport) August 12, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Thomas Boudat, Quentin Lafargue, Valentin Tabellion et Benjamin Thomas ont fait plier les Scandinaves dans les 1.000 derniers mètres. Les Italiens n’ont même pas atteint la finale pour le bronze sans leur star Filippo Ganna ni Simone Consonni.

Médaille de bronze pour les Françaises

Les deux équipes françaises de poursuite se sont hissées sur un podium puisque les Bleues avaient, elles, pris le bronze un peu plus tôt. Victoire Berteau, Valentine Fortin, Clara Copponi et Marion Borras ont infligé un tour aux Britanniques, privées de leurs stars Laura Kenny et Katie Archibald, après seulement 2.800 mètres.

Au tour précédent, les Bleues n’ont été battues que de 47/1000 par les Italiennes (sans Elisa Balsamo) qui les ont privées de la finale pour l’or.